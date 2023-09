La Promessa, le trame dal 4 all’8 settembre

Condividi su

La settimana da lunedì 4 a venerdì 8 settembre, dalle 14:45 su Canale 5, sono in programmazione nuove puntate de La Promessa. La soap, dopo la chiusura di My Home My Destiny, va in onda con un doppio appuntamento quotidiano. È possibile assistere agli episodi in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

La Promessa 4 8 settembre, regista e dove è girata

La Promessa è una produzione di StudioCanal e Bambu Producciones. L’ideatore è Josep Cister Rubio e gli episodi sono andati in onda per la prima volta in Spagna nel gennaio del 2023. La regia della soap è a cura di Eva Bermudez De La Vega e Miguel Conde. La serie è ambientata nella Spagna del 1913 e le riprese si sono svolte a poca distanza da Madrid.

La Promessa 4 8 settembre, la trama

Ne La Promessa del 4 settembre, Alonso torna nella tenuta ed è accolto con entusiasmo da Catalina. Le condizioni di Manuel destano grande preoccupazione e Jimena è incapace di reagire. Jana e Maria, intanto, trovano un biglietto contenente minacce al Barone e decidono di nasconderlo.

Il martedì, Cruz si reca in cucina e nota la presenza di Lope. Ciò la manda su tutte le furie, al punto da minacciare la servitù. Nel frattempo, lo stato di salute di Manuel peggiora. Il protagonista, infatti, soffre di convulsioni e i medici affermano che, con ogni probabilità, non riprenderà mai più conoscenza.

Le trame degli altri appuntamenti

La settimana dal 4 all’8 settembre de La Promessa procede il mercoledì, quando Jimena non riesce ad accettare l’idea di perdere Manuel. Quest’ultimo, dopo un breve miglioramento, torna di nuovo in stato letargico. Jimena è disperata ed è confortata da Cruz.

Il giovedì, Funes è determinato a ritrovare il Barone e avvia una indagine. Opta, così, per interrogare tutti i presenti nella tenuta, per poi fare un grande annuncio nella notte.

Infine, la settimana de La Promessa termina venerdì. Simona e Candela, inoltre, confidano a Lope di aver effettuato una indagine su Camilo, convinte che nasconda qualcosa.

La Promessa 4 8 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nelle puntate in programmazione nella settimana dal 4 all’8 settembre de La Promessa.

Ana Garces : Jana;

Jordi Coll : Tomas;

Eva Martin : Cruz;

Manuel Regueiro : Alonso;

Maria Castro : Pia;

Joaquin Climent : Romulo;

Arturo Sanchez : Manuel;

Carmen Flores : Simona;

Paula Losada: Jimena.