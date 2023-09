Chicago MED puntate 7 settembre su Italia 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Canale 5, mercoledì 6 settembre, propone in prima serata le ultime puntate di Beyond Paradise. La serie appartiene al genere thriller ed è visibile in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Beyond Paradise 6 settembre, regista e dove è girata

Beyond Paradise è una produzione originale della Red Planet Pictures. Nata come spin off del successo Delitti in Paradiso, ha esordito in Gran Bretagna nel febbraio del 2023, quando è andata in onda su BBC One.

L’ideatore di Beyond Paradise è Robert Thorogood. I registi sono Sandy Johnson e Matt Carter. La sceneggiatura, invece, è di Tony Jordan, Amy Guyler, Ian Kershaw e Chloe Mi Lin Ewart.

La prima stagione del titolo è composta da sei puntate, dalla durata di circa 50 minuti ciascuna. Le vicende sono ambientate nell’immaginario paese di Shipton Abbott, che nella realtà corrisponde alla località balneare di Looe, in Cornovaglia.

Beyond Paradise 6 settembre, la trama

Durante Beyond Paradise, il tranquillo borgo di Shipton Abbott è sconvolto da una serie di incendi. In particolare, nel lasso di poche ore si formano tre grossi roghi, che causano ingenti danni e mettono a rischio la vita degli abitanti. Dai primi rilievi delle forze dell’ordine emerge che le fiamme hanno origine dolosa.

Inoltre, dopo gli accertamenti, l’ipotesi più accredita è che ad appiccarli ci sia la mano dello stesso piromane. Il protagonista, allora, avvia una vera e propria caccia all’uomo, nel tentativo di fermare il malvivente prima che possa appiccare nuovi roghi.

Spoiler finale

In Beyond Paradise del 6 settembre, è centrale la vita privata dell’ispettore Goodman. Quest’ultimo, dopo le tensioni avute negli scorsi appuntamenti, ha un forte litigio con Martha. I due, alla fine, scelgono di interrompere, almeno per il momento, la loro relazione.

Tutto ciò, nel corso di Beyond Paradise, ha delle ripercussioni sul protagonista, che fatica a rimanere concentrato sui casi di cui, invece, dovrebbe occuparsi. Di conseguenza, tocca ad Esther prendere in mano la situazione e guidare le indagini. La casa di Lucy Elliot è svaligiata e la sospettata numero uno, quando è avvenuto il furto, si trovava rinchiusa in una cella, sotto la sorveglianza della polizia.

Beyond Paradise 6 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Beyond Paradise del 6 settembre.

Kris Marshall : Humphrey Goodman;

Sally Bretton : Martha Lloyd;

Jamie Bamber : Archie Hughes;

Zahra Ahmadi : Esther Williams;

Dylan Llewellyn: Kelby Hartford.