FBI Most Wanted, le puntate del 17 settembre su Italia 1: trama, cast, spoiler finale

Italia 1, nel prime time di domenica 17 settembre, propone le puntate Segreti di famiglia e Vittima del dolore di FBI Most Wanted. La serie, appartenente al genere crime, è visibile anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

FBI Most Wanted Segreti di famiglia, regista e dove è girata

FBI Most Wanted, nato da una idea di Rene Balcer, è una produzione originale della CBS Studios e Universal Television. La serie, come intuibile già dal nome, è il primo spin off mai realizzato del telefilm FBI.

I registi che hanno lavorato alle puntate Segreti di famiglia e Vittima del dolore sono Peter Stebbings e Ken Girotti. La sceneggiatura, invece, è scritta da Richard Sweren e David Hudgins. Il quarto capitolo del titolo, girato per la maggior parte a New York, è composto da ventidue appuntamenti inediti. Questi, a loro volta, hanno una durata di circa 50 minuti ciascuno. Italia 1 ne trasmette due alla settimana, nel prime time della domenica. Il finale di stagione, salvo cambiamenti di palinsesto, è trasmesso il prossimo 29 ottobre.

FBI Most Wanted Segreti di famiglia, la trama

Nel corso di Segreti di famiglia di FBI Most Wanted, i protagonisti indagano su un caso di sparizione. La vittima è una nota psichiatra infantile. La squadra di poliziotti, in breve tempo, apprende che il medico è stato rapito e inizia subito ad indagare.

Remy e colleghi, durante FBI Most Wanted, decidono di rivolgere le proprie attenzioni sui possibili pazienti della psichiatra. Così facendo, individuano il rapitore. Quest’ultimo, infatti, è il fratello di una ex paziente della dottoressa. I poliziotti, con il procedere dell’inchiesta, ricostruiscono una storia famigliare molto complessa, contrassegnata da violenze ed abusi.

Vittima del dolore, la trama

Il 17 settembre, in prime time su Italia 1, oltre a Segreti di famiglia è in onda anche l’episodio Vittima del dolore di FBI Most Wanted. In esso, le forze dell’ordine devono salvare la vita di una collega detective.

Una donna, infatti, ha fatto irruzione all’interno della sua abitazione, uccidendo l’avvocato. In seguito, ha rapito l’investigatrice. La squadra di protagonisti, nell’appuntamento, si mette sulle sue tracce. Presto scoprono che la vicenda è legata a un vecchio caso a cui hanno lavorato solo di recente.

FBI Most Wanted Segreti di famiglia, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso delle due puntate di FBI Most Wanted, in onda su Italia 1 nella prima serata di domenica 17 settembre.

Roxy Sternberg : Sheryll Barnes;

Keisha Castle-Hughes : Hana Gibson;

Alexa Davalos : Kristin Gaines;

Dylan McDermott : Remy Scott;

Edwin Hodge: Ray Cannon.