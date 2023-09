Il paradiso delle signore, le trame dal 18 al 22 settembre

Condividi su

Domenica 17 settembre, dalle 21:25 su Canale 5, è in onda il finale di stagione de La ragazza e l’ufficiale. La serie, appartenente al genere drammatico, è visibile in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

La ragazza e l’ufficiale 17 settembre, regista e dove è girata

La Ragazza e l’Ufficiale è una serie tv turca. La produzione è a cura della Ay Yapim e in Turchia è stata trasmessa per la prima volta nel 2014 dalla rete Star TV. Il titolo originale è Kurt Seyit ve Sura e si basa sui romanzi Kurt Seyit & Shura e Kurt Seyit & Murka, pubblicati negli anni ‘90 dalla scrittrice Nermin Bezmen.

La regia del finale di stagione de La Ragazza e l’Ufficiale, in onda domenica 17 settembre, è a cura di Hilal Saral. La sceneggiatura è scritta da Ece Yorenc, Murat Uyurkulak, Melek Gencoglu e Aylin Aliveren. Le riprese si sono svolte oramai dieci anni fa in Turchia. Le puntate sono ambientate nella Russia zarista durante la Prima Guerra Mondiale.

La ragazza e l’ufficiale 17 settembre, la trama

Nel corso de La ragazza e l’ufficiale del 17 settembre, Emine ascolta una conversazione tra Seyit e Alya. In questo modo, apprende che la ragazza ha ucciso Billy. Decide, allora, di parlarle, offrendole la propria casa come luogo in cui ripararsi.

I soldati, intanto, fanno irruzione in albergo: sono alla ricerca di Alya. Durante le operazioni utilizzano dei modi prepotenti e violenti, generando il caos nella struttura. Ali, in particolare, è aggredito mentre Sabri, che difende Alya, è preso in arresto.

Spoiler finale

Nel frattempo, ne La ragazza e l’ufficiale, per Alya proseguono i problemi. È prelevata dalle forze dell’ordine ed è condotta da Petro. Quest’ultimo intende utilizzarla come pedina di scambio, ottenendo in questo modo l’immunità per poter uscire in sicurezza dal paese.

Infine, durante La ragazza e l’ufficiale del 17 settembre, Murvet e la sua famiglia fuggono per sfuggire alla repressione dell’esercito. Seyit ha metabolizzato il dolore per la partenza di Sura e si mette sulle tracce di Petro. Guzide domanda a Celil di scappare insieme, convinta della partenza di Yahya. L’uomo, però, lo viene a sapere e prende una decisione drammatica.

La ragazza e l’ufficiale 17 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso delle ultime puntate de La ragazza e l’ufficiale.

Kivanc Tatlitug: Kurt Seyit;

Farah Zeynep Abdullah: Sura;

Birkan Sokullu: Petro;

Ushan Cakir: Cecil Kamilof;

Elcin Sangu: Guzide.