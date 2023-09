Chicago Fire 21 settembre su Italia 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

La Rai, dalle 12:00 di giovedì 21 settembre, ha presentato in conferenza stampa Imma Tataranni 3. La serie è in onda nel prime time di Rai 1 a partire da lunedì 25 settembre. All’incontro presenzia Maria Pia Ammirati, Direttrice Rai Fiction. Con lei la produttrice Anastasia Michelagnoli di IBC Movie. Prendono la parola i registi Kiko Rosati e Francesco Amato. Infine, parla il cast, a partire dai protagonisti Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo.

Imma Tataranni 3 conferenza stampa, le prime dichiarazioni

Inizia la conferenza stampa di Imma Tataranni 3. Si parte con la Direttrice Ammirati: “Si ricomincia da dove ci si è fermati. Lunedì ricomincia una delle nostre serie più amate. Tra i motivi del successo c’è un cast di eccezione e una grande scrittura e sceneggiatura. In ogni puntata c’è un caso da risolvere, oltre alle vicende sentimentali. Imma è tra le produzioni più vendute all’estero: con il personaggio riusciamo ad evitare i cliché, che noi non amiamo. L’attesa del pubblico è molto elevata. Noi non sfruttiamo il personaggio, ma seguiamo la sua crescita”.

La produttrice Michelagnoli: “Insistiamo con il genere crime perché ci piace farlo e i risultati ci premiamo”. Tocca ai registi. Francesco Amato: “Per la prima volta divido la regia con un collega, è stata una cosa molto bella. Al montaggio ho visto cose che non mi aspettavo e che mi hanno sorpreso in positivo. Kiko è stato attento alla continuità, ma ha inserito delle carezze impreviste. Credo che siamo riusciti a dare alla fiction uno stile diverso, frutto del rapporto tra registi e attori”. Kiko Rosati: “Entrare nella squadra, almeno inizialmente, è stato straniante. Mi sono subito ambientato nelle grande famiglia“.

Le dichiarazioni degli attori

Nella conferenza stampa di Imma Tatarannni 3 parla il cast. Massimiliano Gallo: “Ci sono tante turbolenze emotive. Pietro si iscrive in palestra e conosce una ragazza… Penso che la chiave del successo sia il giusto dosaggio tra la parte crime e quella legate alle dinamiche famigliari“. Alessio Lapice: “Calogiuri muore? Sarà quel che sarà”. Barbara Ronchi: “Nei prossimi episodi, a causa della condizione di Calogiuri, Imma ha bisogno di un aiuto e il mio personaggio non si tira indietro“. Carlo Buccirosso: “Durante una festa annunciano il mio pensionamento. Probabilmente stanno preparando il terreno per il mio addio… Spero di esserci anche per la quarta“.

Durante la conferenza stampa di Imma Tataranni 3 interviene Vanessa Scalera: “La protagonista che interpreto è oramai una mia amica. Quando recito tento sempre di non sedermi, trovando nuovi spunti. Diana mi aiuterà nelle indagini, Calogiuri è in ospedale e mio marito pratica box. Infine, ho sempre un rapporto conflittuale con suocera e figlia. Nel debutto ci sarà Gianni Morandi, che interpreta sé stesso. A Matera mi sento a casa, mi danno tanto amore”.

Imma Tataranni 3 conferenza stampa, le domande dei giornalisti

Nella conferenza stampa di Imma Tataranni 3 iniziano le domande. La protagonista sul successo della serie: “Il pubblico ha visto su Rai 1 un volto non conosciuto e ciò ha creato un bell’impatto. Credo, comunque, che le persone apprezzino tanto la scrittura e il cast. La protagonista ha una vena di malinconia che le ho dato io, perché mi appartiene nella vita”. Delucidazioni sulla presenza di Gianni Morandi: “L’artista è un fan della serie ed è diventato amico di Vanessa Scalera. I due si sentivano sui social e grazie al set si sono conosciuti di persona“, dice il regista. Ammirati festeggia l’approdo negli USA di Mare Fuori, protagonista di un noto show di CBS: “Lo abbiamo venduto in quaranta paesi, ci fa piacere che anche gli Stati Uniti si siano interessati al progetto. Siamo orgogliosi”.

Vanessa Scalera, nella conferenza stampa di Imma Tataranni 3, parla dello stato del cinema italiano: “Io sono figlia di un periodo storico che ha stroncato la meritocrazia. Penso, comunque, che qualcosa stia cambiando. Ora vedo emergere nuovi volti, per i talenti emergenti ci sono più possibilità. Non so se ho fatto da apripista, ma senza dubbio è stato un bel segnale l’aver scelto me come frontman della fiction, una donna di 42 anni. Ciò ha cambiato la mia vita in meglio: oltre alla popolarità, mi ha dato finalmente la possibilità di fare l’attrice in modo stabile. Prima mi aggrappavo alle poche cose che arrivavano, ora ho la libertà di scegliere”.

Imma Tataranni 3 conferenza stampa, gli ultimi quesiti

La conferenza stampa di Imma Tataranni 3 procede con la domanda di Marida Caterini su un’eventuale quarta stagione. Risponde Ammirati: “Noi siamo pronti, siamo già in scrittura. Avremo delle sorprese nel triangolo amoroso: l’amore, d’altronde, non finisce mai, si declina in varie forme. Non solo quella erotica, ma anche tra genitori e figli eccetera”. Scalera sull’esistenza di possibili persecuzioni della magistratura: “Rispondo come farebbe Imma: credo che la persecuzione della magistratura non esiste“. Termina qui la conferenza stampa.