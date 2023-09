Che Todd ci aiuti, le puntate di Rai 2 del 28 settembre: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Rai 2, nella seconda serata di giovedì 28 settembre, propone le ultime tre puntate di Che Todd ci aiuti dal titolo Delitto stellato, Il morso del ragno e Scambio di ruoli. Gli episodi, come sempre, sono visibili anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Che Todd ci aiuti Delitto stellato, regista e dove è girata

Delitto stellato, Il morso del ragno e Scambio di ruoli di Che Todd ci aiuti sono una produzione originale degli Stati Uniti, dove ha debuttato nel 2022 sul canale CBS con il titolo So help me Todd. Le società che hanno lavorato alla creazione del prodotto sono CBS Studios, Stage 29 Productions e The Elizabeth Diaries.

Il creatore di Che Todd ci aiuti è Scott Prendergast. Tra i registi degli episodi spiccano i nomi di Michael Spiller, Amy York Rubin e Robert Duncan McNeill. Gli sceneggiatori, invece, sono Lisa Kyonga Parsons, Andy Berman, Elizabeth J.B. Klaviter, oltre al già citato Prendergast.

Che Todd ci aiuti Delitto stellato, la trama

Nel corso di Delitto stellato di Che Todd ci aiuti, Lauren, ex amica di college di Susan e Todd, è assunta come aiuto chef all’interno di un noto ristorante stellato della città. Tuttavia, l’entusiasmo iniziale è destinato a durare poco. A causa dei continui rimproveri ricevuti, la donna sceglie di licenziarsi. Così, si rivolge proprio a Lauren, desiderosa di fare causa al suo ex capo.

Durante Il morso del ragno, invece, Chuck organizza un concorso legato ad alcune partite di hockey. Tuttavia, è convocato ed indagato dall’FBI, in quanto accusato di aver truccato l’esito della gara. Sembrerebbe, infatti, che la scelta dei vincitori non sia per niente casuale.

Scambio di ruoli, la trama

Il 28 settembre, oltre a Delitto stellato e Il morso del ragno, Rai 2 propone l’appuntamento di Che Todd ci aiuti dal titolo Scambio di ruoli. In esso, Margaret è finalmente riuscita a mediare per il patteggiamento. Tuttavia, poco prima della firma, la protagonista si ammala gravemente. Essendo Susan e Beverly troppo impegnate, non può far altro che assegnare a Todd l’incarico di firmare. Il personaggio principale, però, rifiuta e tenta di ottenere un accordo più vantaggioso.

Che Todd ci aiuti Delitto stellato, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso del finale di stagione di Che Todd ci aiuti, in onda su Rai 2 nella seconda serata di giovedì 28 settembre.

Marcia Gay Harden : Margaret;

: Margaret; Skylar Astin : Todd;

: Todd; Madeline Wise : Allison;

: Allison; Tristen J. Winger : Lyle;

: Lyle; Inga Schlingmann : Susan.