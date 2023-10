Morgane Detective geniale, puntate 3 ottobre su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Lunedì 2 ottobre, dalle ore 14:00, è presentata in conferenza stampa la seconda stagione di Blanca. La tanto attesa fiction è attesa su Rai 1 nella prima serata di giovedì 5 ottobre. All’incontro ci sono Maria Pia Ammirati e Francesco Nardella, ovvero Direttrice e Vicedirettore Rai Fiction. Con loro ci sono i produttori Matilde e Luca Bernabei. Presenti, poi, gli sceneggiatori Francesco Arlanch e Mario Ruggeri e il regista Jan Maria Michelini. Infine, parlano i protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno.

Blanca seconda stagione conferenza stampa, le prime dichiarazioni

Inizia la conferenza stampa della seconda stagione di Blanca. Prende la parola la Direttrice Ammirati: “Con Blanca c’è una narrazione davvero completa. Ci sono vari generi, tra cui quello thriller e romantico. C’è una storia complessa, ricca e intelligente, dove i sensi sono amplificati. Nella produzione non c’è nulla che è lasciato indietro, dalla musica alla scenografia“.

Francesco Nardella: “Vogliamo alzare ancora di più l’asticella con questo secondo capitolo. La protagonista è una supereroina e, in quanto tale, ha una kryptonite, che non è la cecità, ma la grande sensibilità, che complica i rapporti con gli altri. Blanca è stabilizzata e, dunque, ha più responsabilità. Entreranno dei personaggi nuovi”.

La conferenza stampa della seconda stagione di Blanca va avanti con Matilde Bernabei: “La serie ha avuto successo in cinquanta paesi dal mondo, dal Canada al Giappone, passando per la Spagna e l’India. Il racconto di qualità, capace di toccare tante sfere della società, è inseguita in tutto il mondo e, grazie a Blanca, è trasmessa in prima battuta sulla Rai”. Luca Bernabei aggiunge: “Blanca è un personaggio che ha un approccio alla vita positivo. Non è dark né vendicativa. Domina la normalità, anche nel resto del cast”.

Il regista e il cast

La conferenza stampa della seconda stagione di Blanca prosegue con il regista Jan Maria Michelini: “Confermiamo quanto fatto nella prima edizione, compresa la musica. Abbiamo amplificato ciò che di bello abbiamo creato la scorsa stagione. La colonna sonora è dei Calibro 35“. Maria Chiara Giannetta: “Nella prima edizione abbiamo creato tutto da zero, ora abbiamo dovuto confermare quanto di buono abbiamo fatto. Ho sentito la responsabilità di non deludere le alte aspettative create con il capitolo precedente. Noi attori seguiamo la sceneggiatura, ma abbiamo sempre la possibilità di dare colore ai nostri personaggi“.

Giuseppe Zeno: “Sono orgoglioso di essere parte di questo racconto epico. La genialata è aver dato vita a un personaggio epico, una sorta di Cassandro dell’epoca moderna. Mi sento privilegiato per poter lavorare in una produzione come questa, che è molto bella e godibile”. Il giro di interventi termina con lo sceneggiatore Francesco Arlanch: “Mettere a punto Blanca ha richiesto un grande lavoro. Per il primo anno abbiamo lavorato quattro anni. Per il secondo capitolo, invece, abbiamo impiegato quasi due anni. Negli scorsi appuntamenti, Blanca ha insegnato ad affrontare gli imprevisti della vita. Nelle prossime puntate, invece, deve imparare ad affrontare le difficoltà insieme agli altri. Siamo tutti un po’ ciechi in quanto nessuno di noi sa cosa ci riserverà il futuro, quello di Blanca è un modo alternativo di vedere la realtà”.

Blanca seconda stagione conferenza stampa, le domande dei giornalisti

Nella conferenza stampa della seconda stagione di Blanca partono le domande. Maria Chiara Giannetta ricorda i consulenti che le hanno permesso di calarsi nel ruolo, tra cui Andrea Bocelli: “Mi hanno trasmesso i giusti spunti per costruire il personaggio. Grazie a loro abbiamo conosciuto un mondo e intendiamo, tramite Blanca, trasmetterlo agli spettatori“. L’attrice, poi, commenta i nuovi ingressi nel cast della serie: “Sono Michela Cescon, Stefano Dionisi, Chiara Boschetti e Carlo Sciaccaluga“.

Altro quesito per Giannetta sulle modalità di recitazione fingendo di essere non vedente: “Ogni giorno, in base alla location, capivo come il mio personaggio poteva muoversi nell’ambiente“. Maria Pia Ammirati in merito al successo della fiction all’estero: “Negli altri paesi piace molto la suddivisione in generi. Inoltre, secondo me funzionano bene i racconti locali, come dimostrano altre produzioni internazionali, come quelle della Corea. Stiamo già pensando ad altre stagioni”.

Nella conferenza stampa della seconda stagione di Blanca parla Giuseppe Zeno: “Ho sempre lavorato a produzioni in cui le donne erano al centro delle trame, come Mina Settembre e Il paradiso delle signore. Negli ultimi dieci anni, soprattutto la Rai ha messo al centro i personaggi femminili e di questo sono felicissimo“. Giannetta sul suo personaggio: “Non la considero una supereroina, ma solo una giovane ragazza ala ricerca della sua strada e che deve fare i conti con il suo brutto carattere. La difficoltà principale nell’interpretare Blanca è quello di entrare in un mondo non comune, che ignoravo totalmente prima di lavorare alla serie. Blanca mi ha aperto un mondo di coraggio e sensibilità altrui”. Termina qui la conferenza stampa della seconda stagione di Blanca.