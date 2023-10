The Reunion 4 ottobre prime due puntate su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Maria Corleone, serie tv di Canale 5, termina mercoledì 4 ottobre, quando è in onda l’ultima puntata. L’appuntamento, come sempre, è in onda anche in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Maria Corleone ultima puntata, regista e dove è girata

L’ultima puntata di Maria Corleone è una produzione originale firmata da Clemart, in collaborazione con Taodue. Il regista della serie è Mauro Mancini, in passato dietro la macchina da presa di pellicole come Feisbum – Il film e Non odiare, per il quale ha ottenuto una candidatura ai Nastri d’argento e una ai David di Donatello. Le riprese si sono svolte in Sicilia e, in particolare, nella città di Palermo.

Ad oggi, Mediaset non ha comunicato se è in programma una seconda stagione. Tuttavia è lecito immaginare che la fiction possa avere un seguito, visti i buoni ascolti ottenuti nei primi episodi. Sette giorni fa, ad esempio, ha convinto due milioni e mezzo di persone, per una share del 15,8%.

Maria Corleone ultima puntata, la trama

Nell’ultimo appuntamento di Maria Corleone, la protagonista è alle prese con quanto accaduto la scorsa settimana. Il personaggio principale è consapevole che è stato il clan dei calabresi ad organizzare l’attentato alla sua famiglia.

Maria Corleone, nel corso della quarta ed ultima puntata, è intenzionata a vendicarsi ed escogita delle nuove azioni violente. Nel frattempo, però, la protagonista deve fare i conti con la determinazione di Luca Spada, sempre più intenzionato ad arrestare don Luciano Corleone. Quest’ultimo, consapevole di essere l’obiettivo numero uno dell’inquirente, decide di fuggire e diventare latitante.

Spoiler finale

Durante la quarta ed ultima puntata della prima stagione di Maria Corleone arriva la resa dei conti tra la protagonista e il procuratore, nonché ex compagno. Quando è in procinto di arrestare il personaggio principale apprende una notizia che lo sconvolge. Scopre che il figlio non è morto come credeva, ma è stata rapito dai calabresi. Luca Spada, allora, prende una drastica decisione: collaborare con Maria Corleone per salvare il primogenito.

Maria Corleone ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nell’ultima puntata di Maria Corleone, in onda nella prima serata del 4 ottobre.

Rosa Diletta Rossi : Maria Corleone;

Fortunato Cerlino : Luciano Corleone;

Alessandro Fella : Luca;

Giuseppe Tantillo : Rocco;

Tosca D’Aquino: Santa Nisticò;

Federica De Cola : Sandra;

Aglaia Mora : Rosa;

Vittorio Magazzù : Stefano;

Christian Burruano: Tony Zerilli.