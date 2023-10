NCIS e NCIS Hawaii, le puntate del 5 ottobre su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Rai 2, nel prime time di mercoledì 4 ottobre, propone al pubblico le prime due puntate di The Reunion. La serie, come di consueto, è in onda anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

The Reunion 4 ottobre, regista e dove è girata

The Reunion appartiene al genere thriller ed è una co-produzione originale che ha coinvolto l’Italia, la Francia e la Germania. La trama prende spunto dal romanzo La ragazza e la notte, scritto da Guaillaume Musso ed edito in Italia dalla casa editrice La nave di Teseo.

Il regista di The Reunion è Bill Eagles. Quest’ultimo, in carriera, ha lavorato ad altri grandi successi come Cold Case, CSI Crime Scene Investigation, Gotham e Terminator: The Sarah Connor Chronichles. La sceneggiatura, invece, è di Marston Bloom. La prima stagione della serie è composta da sei puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 50 minuti. Rai 2 ne propone due alla settimana, nella giornata di mercoledì.

The Reunion 4 ottobre, la trama

The Reunion del 4 ottobre apre con lo scrittore Thomas Degalais che, durante un firma copie, riceve un invito a partecipare a una rimpatriata scolastica. Sono passati venticinque anni dalla fine del percorso di studi e Thomas, Fanny e Maxime, un tempo inseparabili, si sono persi di vista.

I tre, dopo una lunga amicizia, hanno tagliato ogni rapporto in seguito a un fatto doloroso. L’amica Vinca, durante il liceo, è sparita nel nulla e nessuno sa che fine abbia fatto. Thomas, Fanny e Maxime sembrano conoscere un segreto inconfessabile. Tale rivelazione è collegata alla palestra della scuola, che sta per essere abbattuta per dei lavori di restauro.

Spoiler finale

In The Reunion del 4 ottobre, i tre ex amici, sentendo tale notizia, vanno nel panico. Thomas e Maxime, in particolare, decidono di recarsi da Francis. Manon, ex compagna di classe e oggi investigatrice, scopre una borsa contenente 100 mila franchi. Ciò la insospettisce e inizia ad indagare. Infine, qualcuno lascia sull’auto di Thomas delle foto compromettenti.

The Reunion 4 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di The Reunion, le cui prime puntate sono visibili su Rai 2 e su Rai Play nella prima serata di mercoledì 4 ottobre.

Ivanna Sakhno : Vinca Rockwell;

Ioan Gruffudd : Thomas Degalais;

Gregory Fitoussi : Maxime Biancardini;

Dervla Kirwan : Annabelle Degalais;

Vahina Giocante : Fanny Brahimi;

Rupert Graves : Richard Degalais;

Shemss Audat : Manon Agostini;

Salome Gunnarsdottir: Alexis Deville.