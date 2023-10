Eppure cadiamo felici, dal 6 ottobre su Rai Play: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Rai Play, venerdì 6 ottobre, rende disponibile alla visione la serie Eppure cadiamo felici. Il titolo appartiene al genere drammatico.

Eppure cadiamo felici, regista e dove è girata

Eppure cadiamo felici è una produzione originale di Publispei, che l’ha realizzata in collaborazione con Rai Fiction. Gli sceneggiatori sono Valerio D’Annunzio e Vanessa Picciarelli. La trama è liberamente ispirata all’omonimo romanzo scritto da Enrico Galiano nel 2017.

La regia di Eppure cadiamo felici è firmata da Matteo Oleotto. Quest’ultimo, in carriera, ha già diretto varie pellicole, sia per il cinema che per la televisione. Tra le più celebri ci sono Se mi lasci ti sposo, Volevo fare la rockstar e Zoran, il mio nipote scemo. Le riprese si sono svolte in Friuli Venezia Giulia.

La prima stagione è composta da otto appuntamenti, rilasciati tutti insieme il 6 ottobre. Ogni episodio dura circa mezz’ora. Ad oggi, per la fiction non è previsto alcun passaggio in televisione.

Eppure cadiamo felici, la trama

La protagonista di Eppure cadiamo felici è Gioia. Quest’ultima è un’adolescente, ha 16 anni ma la vita le ha messo di fronte delle sfide che l’hanno costretta a crescere troppo in fretta. La mamma Sabrina è giovane e bella, ma ha un carattere particolare ed è costantemente in fuga, portando con sé la figlia. L’ultimo loro trasferimento le ha portate nella città di Gorizia, dove Gioia e Sabrina iniziano a vivere con Claudia, nonna della prima e genitrice della seconda.

Claudia non vedeva la figlia da anni e non ha mai conosciuto la nipote prima d’ora. La donna ha alle spalle un passato da artista, ma dopo un brutto lutto ha deciso di ritirarsi in solitudine.

Spoiler finale

Come se non bastasse, in Eppure cadiamo felici la protagonista deve confrontarsi con i nuovi compagni di classe. Per Gioia, l’inserimento nella scuola è complicato, specie perché ha un carattere molto solitario. L’unico che sembra averla capirla è il professor Bove, poco incline al rispetto delle regole.

Nella nuova scuola, Gioia si innamora di Lo, un ragazzo misterioso e molto riservato che vive in strada, insieme a un anziano senzatetto. Il giovane nasconde un terribile segreto, legato al suo burrascoso passato.

Eppure cadiamo felici, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Eppure cadiamo felici.

Gaja Masciale : Gioia;

: Gioia; Costantino Seghi : Lo;

: Lo; Giorgia Wurth : Sabrina;

: Sabrina; Paola Sambo : Claudia;

: Claudia; Enea Barozzi : Andrea;

: Andrea; Margherita Morchio : Sara;

: Sara; Matteo Branciamore: professor Bove.