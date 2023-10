La Promessa, le trame dal 9 al 13 ottobre

Condividi su

Domenica 8 ottobre, in prima serata su Rai 1, sono in onda le puntate Non si può chiedere del tutto e La fortuna non esiste di Cuori. Con tali appuntamenti, dunque, prosegue la seconda stagione della fiction.

Cuori Non si può chiedere del tutto, regista e dove è girata

La seconda stagione di Cuori è una co-produzione di Rai Fiction, di Aurora TV e di Rai Com. Con essi ha collaborato il Centro di Produzione TV Rai di Torino, dove la serie è girata ed ambientata.

Non si può chiedere del tutto e La fortuna non esiste di Cuori sono diretti da Riccardo Donna. Quest’ultimo, dunque, è riconfermato come regista dopo l’esperienza avuta nel primo capitolo. La sceneggiatura è di Simona Coppini, Leonardo Valenti e Fabrizia Midulla.

Cuori Non si può chiedere del tutto, la trama

Durante Non si può chiedere del tutto di Cuori, il piano di Mosca sembra funzionare. Agata ha accettato di lavorare alle Molinette e si è aperta la prospettiva di operare uno degli uomini più ricchi ed influenti di Torino.

Corvara, però, è convinto che il primario stia nascondendo qualcosa. Così, opta per indagare sulla contabilità del reparto. Delia, intanto, è interessata alla salute della piccola Anna, che nel frattempo è stato trasportata in un orfanotrofio. Il suo cuore sembra stare bene.

La fortuna esiste, la trama

Oltre a Non si può chiedere del tutto, domenica 8 ottobre su Rai 1 è in onda anche l’episodio La fortuna esiste di Cuori. In esso, Alberto e Delia sono molto preoccupati per la salute di Luisa. Entrambi decidono di velocizzare le proprie ricerche per mettere a punto il pacemaker, tentano di coinvolgere nella vicenda anche l’ingegnere Tosi.

Nel reparto arriva un nuovo caso, che coinvolge tutti i protagonisti. Delia, nonostante le difficoltà, realizza una diagnosi, che però divide l’equipe di medici. Cesare, infatti, ha un’idea differente, dovuta anche al responso del nuovo macchinario. Infine, Serenella sembra essere sempre più attratta da Andrea, che mostra di riuscire ad entrare subito in empatia con i pazienti.

Cuori Non si può chiedere del tutto, il cast

Di seguito il cast di attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dei due episodi di Cuori, in onda domenica 8 ottobre su Rai 1 e in streaming ed on demand su Rai Play.

Daniele Pecci : Cesara Corvara;

: Cesara Corvara; Matteo Martari : Alberto Ferraris;

: Alberto Ferraris; Pilar Fogliati : Delia;

: Delia; Andrea Gherpelli : Enrico Mosca;

: Enrico Mosca; Alessandro Tersigni : Marcello Giraudo;

: Marcello Giraudo; Paolo Conticini: Andrea Foschini.