Blanca, puntata Il ladro di cani su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Rai 2, nella prima serata di mercoledì 11 ottobre, propone al pubblico gli ultimi quattro episodi inediti di The Reunion. La fiction, nell’esordio di sette giorni fa, ha un po’ deluso dal punto di vista degli ascolti, convincendo solo 403 mila telespettatori per una share del 2,3%.

The Reunion 11 ottobre, regista e dove è girata

The Reunion una co-produzione originale che ha coinvolto l’Italia, la Francia e la Germania. La trama appartiene al genere thriller e prende spunto dal romanzo La ragazza e la notte, scritto da Guaillaume Musso ed edito in Italia dalla casa editrice La nave di Teseo.

Il regista di The Reunion è Bill Eagles. Quest’ultimo, in carriera, ha lavorato ad altri grandi successi come Cold Case e CSI Crime Scene Investigation. La sceneggiatura, invece, è di Marston Bloom. La prima stagione della serie è composta da sei puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 50 minuti. Rai 2 trasmette i quattro appuntamenti rimanenti tutti nella giornata dell’11 ottobre, dalle 21:25.

The Reunion 11 ottobre, la trama

In The Reunion, Francis è rapito, mentre Maxime finisce sotto processo a causa del debito che ha il padre. Per Fanny ci sono dei guai molto seri, in primis perché confessa a Thomas la complicità con Vinca nel ricattare Richard. Inoltre, per la polizia è la principale sospettata per un delitto.

In seguito, durante The Reunion, Thomas e Maxime realizzano una confessione ad Annabelle. Francis è preso di mira dal misterioso uomo mascherato e Thomas scorge una somiglianza tra Fanny e Vinca.

Spoiler finale

A The Reunion dell’11 ottobre, Thomas realizza una dolorosa scoperta e trova le risposte che cercava dialogando con Fanny. Annabelle, invece, sparisce nel nulla. Infine, nel corso del finale di stagione, Alexis ed Annabelle si confrontano. Entrambe ammettono che sono impegnate per riuscire a proteggere qualcuno. Finalmente, i telespettatori hanno la possibilità di scoprire tutto ciò che è effettivamente avvenuto nella notte del 1997. La rivelazione, però, ha delle gravi ed inevitabili conseguenze.

The Reunion 11 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso delle ultime puntate della prima stagione di The Reunion, nei palinsesti di Rai 2 nella giornata di mercoledì 11 ottobre.

Ivanna Sakhno : Vinca Rockwell;

Ioan Gruffudd : Thomas Degalais;

Gregory Fitoussi : Maxime Biancardini;

Dervla Kirwan : Annabelle Degalais;

Vahina Giocante : Fanny Brahimi;

Rupert Graves : Richard Degalais;

Shemss Audat : Manon Agostini;

Salome Gunnarsdottir: Alexis Deville.