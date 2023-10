Chicago MED puntate 19 ottobre su Italia 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Giovedì 19 ottobre, in seconda serata su Italia 1, sono in onda le puntate Segnali evidenti e Stai in silenzio e ascolta di Chicago MED. I prossimi episodi sono il diciottesimo e diciannovesimo dell’ottava stagione della serie.

Chicago MED Segnali evidenti, regista e dove è girata

Segnali evidenti e Stai in silenzio e ascolta di Chicago MED sono una produzione originale della Wolf Entertainment e della Universal Television. Gli ideatori e produttori del titolo sono Dick Wolf e Matt Olmstead.

I registi delle puntate sono Nicole Rubio e Oz Scott. Gli sceneggiatori, invece, sono Diane Frolov, Andrew Schneider e Safura Fadavi. Le riprese si sono svolte a Chicago, dove la serie è ambientata.

Chicago MED Segnali evidenti, la trama

Nel corso di Segnali evidenti di Chicago MED, il dottor Archer deve occuparsi del caso di Kurt. Quest’ultimo è un paziente affetto da un grave disturbo dell’identità dell’integrità corporea. Arriva in ospedale con un problema alle colonne vertebrali e dovrebbe essere subito operato per evitare che rimanga paralizzato. Tuttavia, rifiuta l’intervento chirurgico, manifestando la volontà di passare il resto della sua vita paralizzato.

Nel frattempo, al pronto soccorso giunge una donna incinta, che deve essere sottoposta a un parto cesareo ad alto rischio. Goodwin, invece, sta lavorando insieme ai membri del consiglio ospedaliero nel tentativo di impedire a Jack di trasformare il Med in un ospedale privato.

Stai in silenzio e ascolta, la trama

Oltre a Segnali evidenti, il 19 ottobre è in onda Stai in silenzio e ascolta di Chicago MED. In esso, Sean si offre volontario per fare da donatore di rene ad Archer. Quest’ultimo, però, rifiuta e pensa al lavoro, in quanto deve assistere una degente che ha urgente bisogno di un donatore di cellule staminali.

Charles, in Chicago MED, si occupa di Aiden, un ragazzo sordo che si reca in ospedale perché afferma di sentire delle voci. Jack è determinato a far diventare privato l’ospedale e sottopone tale proposta al giudizio del consiglio. Poco prima del voto, il consigliere Vernon accusa un malore. Il personale medico esegue su di lui tutti gli accertamenti del caso, che evidenziano la presenza di un tumore al cervello.

Chicago MED Segnali evidenti, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso delle due puntate di Chicago MED in onda il 19 ottobre su Italia 1 e in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Nick Gehlfuss : Will Halstead;

Marlyne Barrett : Maggie Campbell;

Epatha Merkerson : Sharon Goodwin;

Oliver Platt : Daniel Charles;

Guy Lockard : Dylan Scott;

Kristen Hager : Stevie Hammer.