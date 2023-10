La Promessa, la trama dal 23 al 27 ottobre

Condividi su

Italia 1, nella prima serata di domenica 22 ottobre, propone gli episodi Merce di scambio, Il sogno americano e Giustizia è fatta di FBI Most Wanted che chiudono la quarta stagione della serie.

FBI Most Wanted Merce di scambio, regista e dove è girata

FBI Most Wanted, nato da una idea di Rene Balcer, è una produzione originale della CBS Studios e Universal Television. I registi che hanno lavorato alle puntate Rangeland e Un nuovo inizio sono Peter Stebbings e Ken Girotti. La sceneggiatura, invece, è scritta da Richard Sweren e David Hudgins.

FBI Most Wanted Merce di s cambi o , la trama

Nel corso di Merce di scambio di FBI Most Wanted, Scott e Gaines si recano all’interno di un carcere di New Jersey. Qui incontrano Mays Miller, un informatore ed ex membro di una pericolosa gang di suprematisti bianchi. Quest’ultimo ha deciso di parlare con le forze dell’ordine con la promessa di rivelare il nome di colui che ha ucciso Jax Exely. Tuttavia, nel corso dell’incontro in carcere, qualcosa va storto, perché avviene una rivolta, partita dallo scontro tra due bande opposte.

Il sogno americano e Giustizia è fatta, la trama

Subito dopo Merce di scambio di FBI Most Wanted prende il via l’episodio Il sogno americano. In essa, sono protagoniste loro malgrado due giovani ragazze originarie del Venezuela che sono arrivate da poco a New York. Una volta qui, però, entrambe spariscono nel nulla. Le forze dell’ordine iniziano subito le ricerche, che presto hanno una svolta drammatica. Il corpo di una delle ragazze, infatti, è ritrovato privo di vita. Inizia, così, una difficile caccia all’uomo, per salvare la vita dell’altra donna ed arrestare il killer.

Infine, il finale della quarta stagione di FBI Most Wanted è con l’appuntamento Giustizia è fatta. Remy opta per contattare la testimone dell’omicidio del fratello. Così facendo, scopre che la deposizione contenuta nel fascicolo del procuratore non riporta la realtà dei fatti. Intanto, la task force deve intervenire all’interno di una banca, dove una banda di rapinatori ha preso in ostaggio alcune persone. Cannon decide di agire in prima persona per risolvere il caso, intrufolandosi nell’edificio ed affrontando i malviventi.

FBI Most Wanted Merce di scambio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati negli episodi che chiudono la stagione di FBI Most Wanted, in onda il 22 ottobre su Italia 1 e, in streaming e on demand, su Mediaset Play.

Roxy Sternberg : Sheryl Barnes;

Keisha Castle-Hughes : Hana Gibson;

Alexa Davalos : Kristin Gaines;

Dylan McDermott : Remy Scott;

Edwin Hodge: Ray Cannon.