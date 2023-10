I Bastardi di Pizzofalcone, il 23 ottobre la quarta stagione: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Canale 5, nella settimana dal 23 al 27 ottobre, propone nuovi episodi de La Promessa. La soap, come di consueto, prende il via alle 16:45.

La Promessa 23 27 ottobre, regista e dove è girata

La Promessa è una produzione di StudioCanal e Bambu Producciones. L’ideatore è Josep Cister Rubio e gli episodi sono andati in onda per la prima volta in Spagna nel gennaio del 2023. La regia della soap è a cura di Eva Bermudez De La Vega e Miguel Conde. La serie è ambientata nella Spagna del 1913 e le riprese si sono svolte a poca distanza da Madrid.

La Promessa 23 27 ottobre, la trama

Nel corso de La Promessa del 23 ottobre, Gregorio rivela a Romulo che il motivo per cui lo disprezza è che lo ritiene il responsabile della morte del fratello Mateo. Catalina e Martina, intanto, sospettano che Jimena stia manipolando i ricordi di Manuel.

Durante l’episodio del martedì, Jana domanda a Gregorio un permesso per potersi assentare per qualche ora. Al suo ritorno nella tenuta, la protagonista decide di parlare con Maria, alla quale svela di aver fatto una scoperta importante sulla sua famiglia. Gregorio, in seguito, apprende che Pia è incinta.

La Promessa dal 23 al 27 ottobre procede il mercoledì, quando Candela riceve una lettera anonima, che decide di ignorare. Catalina discute con Alonso per Cruz, poi convince Manuel a recarsi all’hangar, dove è presente l’aeroplano riparato.

La trama del giovedì e venerdì

La settimana de La Promessa va avanti nella giornata di giovedì, quando Gregorio si accorge che Teresa ha qualcosa che non va e le dà la giornata libera. Il nuovo maggiordomo, in altre occasioni, mostra un’insolita indulgenza, che insospettisce tutta la servitù.

Infine, durante La Promessa di venerdì 27 ottobre, la tensione tra Alonso e Josè è sempre più forte e i due non esitano a punzecchiarsi a vicenda. Curro, intanto, supera l’esame e Cruz esorta Lorenzo a contattare il collegio in Inghilterra.

La Promessa 23 27 ottobre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso degli appuntamenti de La Promessa, in onda dal 23 al 27 ottobre su Canale 5 e in diretta streaming e on demand su Mediaset Play.

Ana Garces : Jana;

Jordi Coll : Tomas;

Eva Martin : Cruz;

Manuel Regueiro : Alonso;

Maria Castro : Pia;

Joaquin Climent : Romulo;

Arturo Sanchez : Manuel;

Carmen Flores : Simona;

Paula Losada: Jimena.