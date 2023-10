SWAT, gli episodi del 28 ottobre su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Rai 2, nella prima serata di sabato 28 ottobre, propone due nuovi episodi di SWAT dal titolo Gli oppressi e Il testimone. La serie, appartenente al genere crime, ha come protagonista Shemar Moore, che interpreta il personaggio di Daniel Harrelson.

SWAT Gli oppressi, regista e dove è girata

Gli oppressi e Il testimone di SWAT sono una produzione originale di Perfect Storm Entertainment, CBS Television Studios e Sony Pictures Television. Gli ideatori sono Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan. La sceneggiatura è scritta da Sarah Alderson, Michael Gemballa e Kent Rotherham. La regia è a cura di Billy Gierhart. Le riprese si sono svolte in California. Con gli appuntamenti odierni, Rai 2 prosegue la programmazione della sesta stagione, che negli Stati Uniti è andata in onda lo scorso anno.

SWAT Gli oppressi, la trama

Durante Gli oppressi di SWAT, Hondo è in ansia perché è in procinto di incontrare per la prima volta i suoceri. Tuttavia, sa già che il faccia a faccia con i genitori di Nichelle sarà complesso e ricco di tensione. Wesley, il padre della compagna, ha fatto sapere di essere insoddisfatto dalla scelta della figlia di creare una famiglia con un uomo con lui.

Luca, nel corso de Gli oppressi di SWAT, apprende di avere una sorellastra di nome Eva. Infine, Tan riflette sul suo matrimonio. L’agente, infatti, è giù di morale perché si rende conto di quanto gli impegni lavorativi della moglie non permettano loro di vedersi in maniera costante.

Il testimone, la trama

Subito dopo Gli oppressi, la serata su Rai 2 di SWAT va avanti con Il testimone. Nell’episodio, i protagonisti sono chiamati ad intervenire all’interno di un rifugio per senzatetto. Qui vive una donna chiamata Abby, impegnata nelle ricerche per ritrovare il figlio Micah, di soli otto anni. Presa dalla disperazione per la scomparsa, Abby decide di prendere in ostaggio i membri dello staff del rifugio, credendo che siano coinvolti nella vicenda. Alla polizia il compito di far ragione la mamma e di avviare le ricerche per rinvenire il prima possibile Micah.

SWAT Gli oppressi, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso degli episodi di SWAT trasmessi il 28 ottobre su Rai 2, visibili anche in diretta streaming e on demand tramite il sito di Rai Play.

Shemar Moore : Daniel Harrelson;

Stephanie Sigman : Jessica Cortez;

Alex Russell : James Street;

Lina Esco : Christina Alonso;

Kenny Johnson : Dominique Luca;

Sean Maguire: Joe.