Per Elisa-Il caso Claps, 31 ottobre: trama, cast, spoiler finale

Martedì 31 ottobre, in prima serata su Rai 1, è in onda la seconda puntata di Per Elisa-Il caso Claps. La serie, iniziata la scorsa settimana, ricostruisce l’intera vicenda della giovane Elisa Claps.

Per Elisa-Il caso Claps seconda puntata, regista e dove è girata

Per Elisa-Il caso Claps è una produzione originale di Fastfilm Srl e Cosmopolitan Pictures Limited. Con esse ha collaborato Rai Fiction. La regia è curata da Marco Pontecorvo, in carriera già dietro la macchina da presa di A muso duro, Alfredino-Una storia italiana, Nero a metà e Il coraggio di vivere.

La trama è liberamente ispirata al libro Blood on the altar di Tobia Jones. La fiction racconta la vera storia di Elisa Claps, giovane studentessa di sedici anni scomparsa nel nulla nel 1993. Il suo cadavere è stato rinvenuto nel 2010, presso il sottotetto della Chiesa della Santissima Trinità.

Per Elisa-Il caso Claps è composta da tre puntate, dalla durata di circa 100 minuti ciascuna. Il finale di serie, salvo cambiamenti di palinsesto, è in programma su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play nella giornata di martedì 7 novembre. La colonna sonora della produzione, edita da Sony Music Publishing, è di Matteo Buzzanca. Quest’ultimo, in carriera, ha collaborato con artisti come Eros Ramazzotti, Marco Mengoni ed Emma Marrone. Inoltre, ha scritto la colonna sonora dei vari film, tra cui Il divin codino e Trash-La leggenda della piramide magica.

Per Elisa-Il caso Claps seconda puntata, la trama

Durante la seconda puntata di Per Elisa-Il caso Claps, le forze dell’ordine proseguono le indagini per far luce sulla scomparsa di Elisa. In particolare, alcuni elementi emersi permettono di dare una significativa svolta all’inchiesta, al punto da portare in arresto Daniele Restivo, sin da subito principale sospettato.

Tuttavia, l’assenza del corpo di Elisa non permette agli inquirenti di procedere con l’accusa. Intanto, nella seconda puntata di Per Elisa-Il caso Claps, potrebbe aprirsi una nuova pista investigativa. I genitori di Elisa ricevono a casa una chiamata da alcuni uomini che affermano di aver rapito la giovane e pretendono un riscatto per la sua liberazione.

Spoiler finale

Nel corso della seconda puntata di Per Elisa-Il caso Claps, Irene, dopo più di un anno, decide di fare ritorno a Potenza, riavvicinandosi in questo modo a Gildo. Nel frattempo, il caso di Elisa passa in mano alla Procura di Salerno, che tuttavia fatica a procedere a causa dell’assenza del corpo.

Per Elisa-Il caso Claps seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la seconda puntata di Per Elisa-Il caso Claps.

Gianmarco Saurino : Gildo Claps;

Ludovica Ciaschetti : Elisa Claps;

Rosa Diletta Rossi : Irene;

Giacomo Giorgio : Luciano Claps;

Anna Ferruzzo : Filomena Claps;

Vincenzo Ferrara : Antonio Claps;

Giulio Della Monica: Danilo Restivo.