Cuori, la puntata del 5 novembre: trama, cast, spoiler finale

Canale 5, domenica 5 novembre, propone in prima serata tre nuovi episodi di Terra Amara. La soap, dopo il grande successo di ascolti ottenuto nel daytime, sbarca in prime time.

Terra Amara 5 novembre, regista e dove è girata

Terra Amara è una produzione di Tims&B Productions. I registi che hanno lavorato alla serie sono Murat Seracoglu ed Evren Karabiyik Gunaydin. Gli sceneggiatori, invece, sono Yildiz Tunc, Ayca Uzum, Atilla Ozel, Selena Caglayan e Melis Veziroglu Yilmaz. Il titolo è originale della Turchia, dove è andato in onda con sull’emittente ATV con il titolo di Bir Zamanlar Cukorova.

Terra Amara 5 novembre, la trama

Nel corso di Terra Amara di domenica, Gaffur ha impegnato un terreno di Gulten senza che quest’ultima ne fosse a conoscenza. Il personaggio interpretato da Bulent Polat, in particolare, ha bisogno di soldi per realizzare il sogno di partire verso la Germania. Tuttavia, il suo piano finisce nel peggiore dei modi, in quanto è raggirato. Il cambio dovrebbe corrispondere una somma di denaro di cui, però, non dispone. Gulten scopre il fatto tramite Ismail e va su tutte le furie per lo sgarbo che ha ricevuto.

In seguito, durante l’appuntamento di Terra Amara, il protagonista Fikret è costretto a fare una confessione a Mujgan. In particolare, il personaggio principale ammette di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman. Intanto, Lutfiye svela a Fekeli che Safiye non era stata abusata dal già citato Yaman. In realtà, tra loro era in corso una relazione clandestina, che lei ha preso sul serio a differenza di lui, che invece l’ha considerata solo un passatempo.

In Terra Amara del 5 novembre, infine, su un giornale locale appare un articolo in cui Demir e Zuleyha si mostrano più uniti che mai. I due, infatti, sono determinati a sviluppare non solo la loro azienda, ma l’intera Cukurova. Intanto, dopo i fatti avvenuti nelle ultime puntate, Zuleyha sta finalmente meglio, al punto da essere dimessa dall’ospedale nel quale era ricoverata.

Terra Amara 5 novembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante le puntate in onda il 5 novembre di Terra Amara, soap opera trasmessa in prima serata su Canale 5 e in diretta streaming e on demand sul sito di Mediaset Play.

Hilal Altinbilek : Zuleyha Altun;

Murat Unalmis : Demir;

Melike Ipek Yalova : Mujgan;

Furkan Palali : Fikret;

Nazan Kesal : Sevda;

Bulent Polat : Gaffur;

Selin Genc: Gulten.