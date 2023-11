Blanca, finale di stagione il 9 novembre su Rai 1: trama, cast, spoiler finale

Condividi su

Rai 1, nel prime time di giovedì 9 novembre, propone al pubblico la puntata La bomba di Blanca. Con essa, giunge al termine la seconda stagione della fiction con protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno.

Blanca La bomba, regista e dove è girata

La bomba di Blanca è una produzione originale della Lux Vide, società appartenente al gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction. La regia della serie è curata come sempre da Jan Michelini. In occasione della nuova stagione, al suo fianco c’è Michele Soavi (già dietro la macchina da presa di titoli come La guerra è finita e Makari).

La sceneggiatura è scritta da Francesco Arlanch e Mario Ruggieri. La trama è liberamente ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi. Le riprese si sono svolte a Genova. Il secondo capitolo di Blanca, che termina il 9 novembre con la puntata La bomba, ha confermato il successo di ascolti per la serie. L’ultima puntata, ad esempio, ha convinto 4 milioni di telespettatori, per una share del 22,6%. Ad oggi non è chiaro se la Rai intenda procedere con una terza stagione del titolo. Tuttavia, a causa degli ottimi ascolti ottenuti, è lecito immaginare che le vicende di Blanca possano avere un seguito.

Blanca La bomba, la trama

Nel corso di La bomba di Blanca, la protagonista è sempre più coinvolta nell’indagine inerente il dinamitardo. Quest’ultimo, infatti, ha preso di mira i poliziotti del commissariato di San Teodoro.

L’attentatore è ancora a piede libero e oramai è nota a tutta la città la sua pericolosità. Blanca, durante l’appuntamento La bomba, è fortemente determinata a catturare il malvivente prima che questo possa colpire ancora una volta. La vicenda, per lei, diventa quasi una ossessione.

Spoiler finale

Durante l’episodio La bomba di Blanca, la caccia al dinamitardo si trasforma in breve tempo in una corsa contro il tempo. La protagonista è determinata a portare avanti l’indagine a qualsiasi costo, anche da sola. Ciò la costringe ad affrontare i propri limiti, consapevole che le sue azioni potrebbero avere gravi conseguenze per sé stessa e per le persone a lei vicine.

Blanca La bomba, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la puntata La bomba di Blanca, in onda giovedì 9 novembre su Rai 1 e in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play.

Maria Chiara Giannetta : Blanca;

: Blanca; Giuseppe Zeno : Michele Liguori;

: Michele Liguori; Enzo Paci : Mauro Bacigalupo;

: Mauro Bacigalupo; Pierpaolo Spollon : Sebastiano;

: Sebastiano; Sara Ciocca : Lucia;

: Lucia; Michela Cescon : Elena;

: Elena; Federica Cacciola : Stella;

: Stella; Gualtiero Buzzi: Nello.