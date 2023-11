Terra Amara, le trame dal 20 al 24 novembre

Condividi su

Rai 2, nella prima serata di sabato 18 novembre, propone al pubblico gli episodi In blu e Sicari di SWAT. La serie, appartenente al genere poliziesco, ha come protagonista il personaggio di Daniel Hondo Harrelson, interpretato da Shemar Moore.

SWAT In blu, regista e dove è girata

In blu e Sicari di SWAT sono una produzione originale di Perfect Storm Entertainment, CBS Television Studios e Sony Pictures Television. Gli ideatori sono Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan. La sceneggiatura è scritta da Sarah Alderson, Michael Gemballa e Kent Rotherham. La regia è a cura di Billy Gierhart. Le riprese si sono svolte in California. Con gli appuntamenti odierni, Rai 2 prosegue la programmazione della sesta stagione, che negli Stati Uniti è andata in onda lo scorso anno.

SWAT In blu, la trama

Nel corso di In blu di SWAT, i protagonisti sono alle prese con una giornata di pattugliamenti. Gli agenti, così, si dividono in diverse squadre. Hondo, in primis, è affiancato da Powell, che palesa la sua ansia nell’indossare la semplice divisa blu da poliziotta. Abito, questo, che secondo lei può suscitare diffidenza ed odio.

Luca, durante In blu di SWAT, è in compagnia della sorella Eva. I due, nella giornata di lavoro insieme, hanno qualche piccola discussione. Deacon, infine, è supportato da Alfaro. Intanto, Tan è ancora sospeso ed è determinato a vendicarsi dell’uomo che, a suo dire, gli ha portato via Bonnie.

Sicari, la trama

La serata di sabato 18 novembre con SWAT prosegue in seconda serata, quando subito dopo la fine di In blu prende il via l’episodio Sicari. In esso, i poliziotti sono a lavoro per rintracciare sei serial killer che sono riusciti ad entrare negli Stati Uniti.

In particolare, i malviventi sono riusciti ad aggirare i controlli alla frontiera grazie a dei passaporti falsi. Una volta negli USA vogliono togliere la vita ad altrettante persone, i cui nomi sono scritti in una lista che viene consegnata loro da un ex agente dell’intelligence navale in cambio di denaro. I primi cinque bersagli sono dei ex soldati dell’Ambercatz, una compagnia militare privata.

SWAT In blu, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso degli episodi di SWAT trasmessi il 18 novembre su Rai 2, visibili anche in diretta streaming e on demand tramite il sito di Rai Play.

Shemar Moore : Daniel Harrelson;

Stephanie Sigman : Jessica Cortez;

Alex Russell : James Street;

Lina Esco : Christina Alonso;

Kenny Johnson : Dominique Luca;

Sean Maguire: Joe.