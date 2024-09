Noi siamo leggenda, la seconda puntata su Rai 2: trama, cast, spoiler finale

Mercoledì 29 novembre, su Rai 2, è in onda la seconda puntata della prima stagione di Noi siamo leggenda. La serie è visibile in prima serata, a partire dalle ore 21:20 circa.

Noi siamo leggenda seconda puntata, regista e dove è girata

La seconda puntata, come tutta la serie Noi siamo leggenda, è una produzione originale di Rai Fiction e Fabula Pictures. Con esse ha collaborato Amazon Prime Video. Il titolo, presentato dalla TV di Stato nel corso dell’evento del Lucca Comics, è diretto da Carmine Elia. Quest’ultimo, negli anni, ha guidato vari titoli fiction di grande successo della Rai, tra cui La dama velata, Mare Fuori, Sopravvissuti e La porta rossa.

La prima stagione di Noi siamo leggenda è composta da sei prime serate. Tali appuntamenti sono trasmessi anche in diretta streaming e on demand sul sito di Rai Play. Prossimamente, gli appuntamenti sbarcano su Amazon Prime Video, che come detto ha contribuito alla realizzazione del titolo.

Noi siamo leggenda seconda puntata, la trama

Nel corso della seconda puntata di Noi siamo leggenda si prospettano dei gravi problemi per Giuseppe Liberati. Quest’ultimo è il padre di Jean ed è un ricco imprenditore che ha da poco abbandonato la Francia per fare ritorno in Italia. Ben presto, però, la sua vita è sconvolta da una notizia drammatica. Una impiegata della sua società, infatti, è deceduta. La morte sarebbe causata dalla prolungata esposizione all’amianto presente all’interno della sua fabbrica.

Spoiler finale

Intanto, nella seconda puntata di Noi siamo leggenda, il gruppo di adolescenti con superpoteri è ancora alla ricerca di un nuovo equilibrio. In particolare, i protagonisti continuano a domandarsi l’origine dei loro poteri e che uso possono farne.

Improvvisamente, Jean, che dopo il suo trasferimento in Italia è rimasto a lungo vittima dei bulli, è investito da una macchina. Nonostante l’impatto molto violento, il personaggio che ha il volto di Nicolas Maupas è riuscito a rimanere illeso. Jean, allora, si convince che il suo superpotere sia l’invulnerabilità. Infine, nella seconda puntata di Noi siamo leggenda, Massimo prosegue la difficile convivenza con la zia Simona, da sempre assente nella vita del ragazzo ma che ora è diventata la sua affidataria.

Noi siamo leggenda seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Noi siamo leggenda, visibile su Rai 2 e in streaming e on demand sul sito di Rai Play.