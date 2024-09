Il conte di Montecristo, nel cast l’attore premio Oscar Jeremy Irons: trama, cast, quando in onda

Negli ultimi giorni, la Rai ha annunciato importanti novità relative alla serie Il conte di Montecristo. Alla tanto attesa produzione, infatti, si unisce l’attore Premio Oscar Jeremy Irons.

Il conte di Montecristo, regista e dove è girata

Il conte di Montecristo è una serie evento realizzata dall’Alleanza Europea. In particolare, alla produzione lavora l’Italia con la Palomar e Rai Fiction, oltre alla Francia con Dems Production. Ad oggi non è nota la data di messa in onda. Quel che è certo è che le riprese dovrebbero iniziare nelle prossime settimane presso l’isola di Malta.

Il regista è Bille August. Quest’ultimo, in carriera, ha diretto titoli importanti come I miserabili e Jerusalem. Bille August, sul set, lavora per la terza volta con l’attore Jeremy Irons, nel cast di Inseparabili, House of Gucci e Il mistero von Bulow, per il quale ha ricevuto il Premio Oscar come Miglior attore protagonista. La trama è ispirata all’omonimo best seller scritto da Alexandre Dumas e considerato uno dei romanzi francesi più famosi al mondo.

Il conte di Montecristo, la trama

Il conte di Montecristo racconta la storia di Edmond Dantes, interpretato dall’attore inglese Sam Clafin (Hunger Games, Peaky Blinders e Pirati dei Caraibi: oltre i confini del mare).

Il protagonista è un marinaio di 19 anni che, seppur ingiustamente, è accusato di tradimento. Per tale motivo, senza neanche svolgere un processo, è giudicato colpevole ed è rinchiuso all’interno del castello d’If, una sorta di isola – fortezza molto cupa situata al largo delle coste di Marsiglia.

Spoiler finale

Dantes, durante Il conte di Montecristo, è costretto a trascorrere un lungo periodo della sua vita rinchiuso in tale luogo, isolato dal mondo. Dopo molti anni di prigionia, però, riesce finalmente a fuggire. Celandosi dietro l’identità del conte di Montecristo progetta di vendicarsi contro coloro che lo hanno ingiustamente incolpato.

Al suo fianco, nel corso delle puntate de Il conte di Montecristo, Dantes ha l’iconico personaggio dell’abate Faria, interpretato proprio da Jeremy Irons. Quest’ultimo è un anziano prete che, con il tempo, si avvicina sempre più al personaggio principale, fino a divenire il suo migliore amico. Non a caso, Faria avrà un ruolo fondamentale nei progetti di vendetta di Dantes.

Il conte di Montecristo, il cast

Di seguito il cast degli attori che presenziano nella fiction Il conte di Montecristo.