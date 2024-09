Di4ri 2, il 6 dicembre su Netflix la seconda parte: trama, cast, finale

Netflix, mercoledì 6 dicembre, rilascia alla visione la seconda parte di Di4ri 2. La serie originale italiana appartiene al genere teen drama.

Di4ri 2 seconda parte, regista e dove è girata

Anche la seconda parte di Di4ri 2 è una produzione della Stand By Me. La serie, in Italia, ha debuttato nel maggio del 2022 e sin da subito ha ottenuto un ottimo successo di pubblico. Netflix, allora, ha scelto di confermare il titolo per un secondo capitolo, che è stato diviso in due parti.

La prima, composta da sette appuntamenti, è stata rilasciata il 14 settembre. Dalla giornata odierna, invece, sono disponibili altrettante puntate, dalla durata di circa 35 minuti ciascuna.

La seconda parte di Di4ri 2 ha come regista Alessandro Celli. La sceneggiatura, invece, è di Simona Ercolani, Mariano Di Nardo, Ivan Russo e Angelo Pastore. Le riprese si sono svolte sull’isola di Ischia.

Di4ri 2 seconda parte, la trama

La trama della seconda parte di Di4ri 2 riparte esattamente da dove ci si era interrotti con gli episodi precedenti. Il gruppo di protagonisti, dunque, è reduce da una forte litigata. In particolare, Pietro ha avuto un duro scontro con Monica e Giulio, colpevoli, a suo dire, di aver infranto il patto del falò. Con esso, i tre adolescenti si erano messi d’accordo sul frequentare lo stesso liceo per non perdersi di vista dopo la fine delle scuole medie.

Pietro, nel frattempo, è alle prese con le proprie vicende sentimentali. Livia ha deciso di perdonarlo dopo le vicende dell’anno scorso, tuttavia il protagonista prova ora dei sentimenti per un’altra ragazza. Si tratta di Isabel, che però è fidanzata con Roby, un compagno di squadra di basket di Pietro. Quest’ultimo e Isabel si baciano, ma decidono di mantenere il segreto su tale fatto per evitare di minare l’equilibrio del gruppo.

Finale della seconda parte

Nella seconda parte di Di4ri 2, Livia sente che c’è qualcosa che non va con Arianna. Mano a mano che gli esami di fine anno si avvicinano, tra gli studenti aumenta la tensione, dovuta anche alla consapevolezza che, molto probabilmente, con l’inizio delle superiori le loro strade si divideranno. Una gita scolastica costringe Pietro, Livia, Isa, Giulio e Monica ad affrontare le loro insicurezze.

Di4ri 2 seconda parte, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda parte di Di4ri 2.