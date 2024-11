Endless Love, le trame dal 5 al 9 agosto

Da lunedì 5 a venerdì 9 agosto, su Canale 5, sono in onda nuovi appuntamenti di Endless Love. La serie, come di consueto, è trasmessa dalla rete ammiraglia del Biscione a partire dalle ore 14:10 circa.

Endless Love 5 9 agosto, regista e dove è girata

Endless Love, conosciuta a livello internazionale con il titolo Kara Sevda, è una produzione della società Ay Yapim. In Turchia, il titolo ha debuttato nell’ottobre del 2015, quando è stato trasmesso sull’emittente Star TV. Coloro che hanno scritto la sceneggiatura della soap sono Burcu Gorgun e Ozlem Yilmaz. La regia, invece, è a cura di Hilal Saral. Le riprese si sono svolte in Turchia.

Nella puntata di Endless Love di oggi, lunedì 5 agosto, Ozan affronta sua sorella Nihan. In particolare, l’uomo chiede alla protagonista delle spiegazioni per il comportamento che ha avuto nei confronti di Zeynep. Emir, parlando con il ragazzo, suggerisce di fuggire insieme alla coniuge.

Endless Love 5 9 agosto, la trama

In Endless Love di martedì 6 agosto, Asu prende coraggio e decide di affrontare direttamente lo zio. Leyla, intanto, convince Nihan a raccontare a Kemal la verità in merito ai suoi sospetti relativi alla relazione in corso fra Emir e Zeynep. Per tale motivo, la protagonista dà al giovane un appuntamento nei pressi di un pozzo.

Il mercoledì, Ozan e Zeynep organizzano la fuga dal paese e provano a fare di tutto pur di riceve l’aiuto da parte di Emir. Nessuno, però, è intenzionato ad informare Nihan, che dunque continua a non sapere le reali intenzioni del fratello.

Cosa succede il giovedì e il venerdì

La settimana di Endless Love dal 5 al 9 agosto va avanti il giovedì. Nella puntata prevista in tale data, Nihan attraversa un momento difficile. Il personaggio principale, infatti, si ritrova al centro di uno scontro fra due persone per lei molto importanti, ovvero il fratello e l’uomo che ama. Infine, nell’appuntamento del venerdì, Asu è impegnata nell’organizzazione del ricevimento per festeggiare il fidanzamento con Kemal. Visto ciò che è avvenuto in passato, Nihan non vorrebbe partecipare al party. Tuttavia, è di diverso avviso Emir.

Endless Love 5 9 agosto, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Endless Love, soap opera trasmessa su Canale 5 e visibile in diretta streaming ed on demand su Mediaset Infinity.