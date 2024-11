Fragili, serie tv su Canale 5 dal 16 agosto: trama, cast e curiosità

Venerdì 16 agosto, su Canale 5, è in onda in prima visione assoluta la fiction Fragili. La serie tv, produzione originale del nostro paese, è visibile nel prime time, a partire dalle ore 21:20.

Fragili, regista e dove è girata

La miniserie Fragili è realizzata dalla società Sunshine Production, che ha lavorato in collaborazione con RTI. Sia il soggetto che la sceneggiatura è a firma di Chiara e Bruno Frustaci. La regia, invece, è di Raffaele Mertes.

La serie, che verte intorno al tema del confronto generazionale, è composta da due puntate. Esse, a loro volta, hanno una durata di circa 100 minuti ciascuna. Canale 5 ha deciso di trasmetterle entrambe nella giornata di oggi, venerdì 16 agosto. Le riprese si sono svolte nell’autunno del 2023, sono durate poco più di un mese e si sono concentrate nella provincia di Ancona, nelle Marche.

Fragili, la trama

La trama di Fragili è ispirata ad una storia vera e, come già affermato in precedenza, propone un focus sullo scontro e sull’incontro fra diverse generazioni. A dare il via alla narrazione vi è lo sfratto operato nei confronti di un gruppo di anziani.

Questi ultimi, infatti, erano residenti in una casa di riposo che, per motivi economici, è costretta a chiudere. I vari ospiti, dunque, si ritrovano momentaneamente senza un posto nel quale stare. Vista l’emergenza, le autorità decidono di mandare gli anziani all’interno di una comunità educativa per ragazzi che non hanno una famiglia.

Spoiler finale

Durante la serie Fragili, tale sistemazione desta grande perplessità. Almeno in un primo momento, infatti, la convivenza forzata fra gli adolescenti problematici e gli anziani dà vita ad una serie di scontri ed incomprensioni. Ben presto, però, le differenze iniziali vengono meno e i protagonisti riescono a formare una grande famiglia allargata. Si creano dei legami affettivi inattesi e molto forti. Gli ospiti della casa di riposo trovano dei nipoti improvvisati, mentre i giovani hanno la possibilità di confrontarsi per la prima volta con i nonni che non hanno mai avuto.

Fragili, il cast

Di seguito il cast degli attori coinvolti nella miniserie Fragili, le cui due puntate sono trasmesse su Canale 5 a partire dalle ore 21:20 di venerdì 16 agosto e fruibili anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.