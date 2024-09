Kostas, la prima puntata il 12 settembre su Rai 1: trama, cast e curiosità

Giovedì 12 settembre, su Rai 1, è in onda la prima puntata di Kostas. La fiction, appartenente al genere poliziesco, è visibile in prima serata, dalle 21:20 circa.

Kostas prima puntata, regista e dove è girata

La prima puntata di Kostas, così come tutti gli altri appuntamenti della stagione, sono una produzione originale di Palomar, che ha realizzato il titolo in collaborazione con Rai Fiction. La trama è tratta dai romanzi intitolati Si è suicidato il Che, Ultime della notte e Difesa a zone, scritti dall’autore greco Petros Markaris. Per rispettare al meglio l’ambientazione originale, anche la fiction è ambientata in Grecia e, in particolare, nella capitale Atene.

La sceneggiatura della produzione è firmata da Pier Paolo Piciarelli, Salvatore De Mola, Michela Straniero e Valentina Alferj. La regia è a cura di Milena Cocozza. Quattro le puntate previste, ognuna delle quali ha una durata di circa 100 minuti. Salvo modifiche di palinsesto, Rai 1 ne propone una alla settimana, nella prima serata del giovedì.

Kostas prima puntata, la trama

La fiction, la cui prima puntata è prevista oggi, giovedì 12 settembre, è ambientata nel 2009, quando la Grecia stava subendo le primissime conseguenze della disastrosa crisi economica. La sezione omicidi della città è guidata dal detective Kostas Charitos, un uomo abitudinario, spesso ruvido nei modi e con una mentalità in alcuni casi antica, ma mosso sempre da un grande senso per la giustizia. Il personaggio principale, interpretato da Stefano Fresi, è molto determinato e quando ha in mente qualcosa non si fa intimidare da niente e da nessuno, neanche dal superiore Ghikas, con il quale ha spesso delle tensioni.

Spoiler finale

Kostas, in ogni appuntamento, indaga, in compagnia della sua squadra, su alcuni, misteriosi omicidi. Tali crimini coinvolgono molto spesso ex spie, immigrati ed imprenditori dal comportamento decisamente ambiguo. Nella vita privata, il protagonista è sposato con Adriana. Il loro è un matrimonio longevo e decisamente molto litigioso. Insieme, hanno una figlia chiamata Caterina, studentessa di Giurisprudenza che vive a Patrasso. Per lei, Kostas prova un forte amore e una grande gelosia.

Kostas prima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Kostas, serie tv poliziesca al via oggi, giovedì 12 settembre, in prima serata su Rai 1 e in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.