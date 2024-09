Il Dottor Alì puntata Chi sarà il vincitore? su Real Time: trama, cast e spoiler finale

Sabato 28 settembre, su Real Time, prende il via la puntata de Il Dottor Alì intitolata Chi sarà il vincitore?. La serie, rivisitazione turca della celebre Good Doctor, è proposta in prima serata, dalle 21:2o.

Il Dottor Alì Chi sarà il vincitore?, regista e dove è girata

Quello odierno è il ventinovesimo appuntamento della seconda stagione de Il Dottor Alì. La soap verte intorno al protagonista Alì Vefa, medico affetto da autismo. La rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre trasmette la fiction tutti i sabati, oramai da oltre un anno. Nonostante ciò, gli ascolti non sono brillanti, complice anche la tanta controprogrammazione presente in tale giornata. La puntata del 21 settembre ha convinto 261 mila persone, per una share dell’1,70%. Un dato che permette a Real Time di essere superata anche da 20 e da Iris.

La puntata odierna, così come tutte le altre, ha una durata di circa due ore e mezza. La serie è realizzata dalla società di produzione MF Yapim. Girata nei pressi di Istanbul, i registi sono Aytac Cicek e Yusuf Pirahasan. La sceneggiatura è firmata da Onur Koralp e Pinar Bulut.

Il Dottor Alì Chi sarà il vincitore?, la trama

Durante Chi sarà il vincitore? de Il Dottor Alì, i protagonisti devono occuparsi di un caso decisamente molto delicato. In ospedale arriva un giovane ragazzo, che è stato violentemente aggredito da un gruppo di tre bulletti. Quest’ultimo, oltre a varie lesioni, ha una condizione rara che gli permette di non provare dolore. Tanju, a sua volta, si prende cura di una giovane ragazza che ha perso la sensibilità e l’uso delle gambe. I medici provano a comprendere le motivazioni e la mamma riferisce che la degente è appena tornata da un viaggio in Australia.

Spoiler finale

Non mancano, nel corso de Il Dottor Alì, le tensioni fra i personaggi principali. Ferman è convinto di poter tornare ad operare nonostante il problema alla mano. Vuslat, però, non è disposta ad aspettarlo e per questo si mette alla ricerca di un nuovo primario di chirurgia. Alì, Nazli e soprattutto Acelya devono fare i conti con la decisione di Demir di lasciare la città.

Il Dottor Alì Chi sarà il vincitore?, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Il Dottor Alì, serie tv turca in onda su Real Time e fruibile in streaming ed on demand su Discovery+.