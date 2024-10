Stucky puntata Il sole di Tabriz: trama, cast e curiosità

Mercoledì 30 ottobre è in onda, su Rai 2, la puntata Il sole di Tabriz di Stucky. La serie tv, novità dei palinsesti della seconda rete, è visibile dalle 21:20 circa.

Stucky Il sole di Tabriz, regista e dove è girata

Stucky è una produzione originale di Rai Fiction, che ha realizzato la produzione in collaborazione con la società Rosamont. La trama, liberamente ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas, ha come protagonista Stucky, interpretato da Giuseppe Battiston.

Appartenente al genere poliziesco, la prima e fino ad ora unica stagione del titolo è composta da sei episodi. Ognuno di essi ha una durata di circa un’ora. Rai 2, salvo modifiche improvvise di programmazione, ne propone una alla settimana, nel prime time del mercoledì.

La sceneggiatura è firmata da Valerio Attanasio, Matteo Visconti e Marco Pettenello. La regia, invece, è curata dal già citato Valerio Attanasio. Le riprese si sono svolte interamente in Italia, fra le città Roma e Treviso.

Stucky Il sole di Tabriz, la trama

Nel corso dell’appuntamento odierno, il protagonista deve indagare sulla morte di un giovane immigrato. Il nome della vittima è Malik, il cui corpo privo di vita è rinvenuto sotto casa sua. In un primo momento, tutti gli indizi sembrano portare alla pista investigativa del suicidio. All’interno dell’abitazione è rivenuto anche un biglietto scritto in arabo, che potrebbe essere un messaggio di addio. Il detective, però, non è convinto da tale ipotesi ed inizia ad indagare.

Spoiler finale

Stucky, nella prima puntata dell’omonima serie tv, crede che il giovane sia stato assassinato. Insieme ai fidati collaboratori Guerra e Landrulli (interpretati rispettivamente da Alessio Praticò e Laura Cravedi), passa in rassegna la vita di Malik. Così facendo, scopre che il ragazzo era in qualche modo legato agli Zanon. Si tratta di una delle famiglie più benestanti della città, che da qualche tempo gestisce un’associazione dedicata ai ragazzi stranieri, con la quale sono entrati in contatto con la vittima.

Stucky Il sole di Tabriz, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie Stucky, la cui prima stagione prende il via mercoledì 30 ottobre, dalle 21:20 su Rai 2 ed in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Rai Play.