Il Patriarca 2 dal 15 novembre su Canale 5: trama, cast e curiosità

Venerdì 15 novembre, su Canale 5, esordisce Il Patriarca 2. La fiction, giunta alla seconda stagione, prende il via alle 21:20 circa, subito dopo la fine della puntata odierna di Striscia la Notizia!.

Il Patriarca 2, regista e dove è girata

La società che ha realizzato Il Patriarca 2 è la Camfilm. Essa ha lavorato in collaborazione con Taodue, la Apulia Film Commission ed RTI. Remake italiano della serie tv spagnola Vivir sin permiso, nel nostro paese i nuovi appuntamenti esordiscono a circa un anno di distanza dal debutto della prima stagione. Essa, mandata in onda su Canale 5 la scorsa primavera, ha ottenuto una media superiore ai 2,6 milioni di telespettatori.

Le riprese de Il Patriarca 2 si sono svolte in varie località del nostro paese e sono durate circa sei mesi. La seconda stagione è composta da dodici appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. La rete ammiraglia del Biscione ne propone due alla settimana, nel prime time del venerdì. Il regista è Claudio Amendola, che interpreta anche il protagonista Nemo Bandera. La sceneggiatura è scritta da Mizio Curcio, Paolo Marchesini e Sandrone Dazieri.

Il Patriarca 2, la trama

Durante Il Patriarca 2, il protagonista Nemo Bandera deve fare i conti con la morte dell’amato figlio Carlo. Nonostante il forte dolore per il lutto subito, comunque, il personaggio principale sembra aver ritrovato il suo equilibrio. Al suo fianco, Nemo può fare i conti sulla moglie Serena, sulla figlia Nina e su Mario, avvocato di famiglia nonché marito di Nina. Tuttavia, un segreto incombe sulla serenità famigliare. Bandera, infatti, non sa che il responsabile della morte di Carlo è proprio Mario.

Spoiler finale

Nel frattempo, nella prima puntata della fiction, il protagonista si gode la ritrovata serenità con Lara, figlia avuta da una relazione passata. L’ingresso della ragazza nel clan Bandera è destinato a creare non poche tensioni. Infine, Nemo, che continua a lottare contro il progredire dell’Alzheimer, deve affrontare un nuovo, insidioso nemico. Si tratta di Raoul Morabito, tornato in città per vendicarsi di Nemo.

Il Patriarca 2, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de Il Patriarca 2, la cui prima puntata prende il via oggi, venerdì 15 novembre, dalle ore 21:20 circa e visibile in streaming ed on demand su Mediaset Infinity.