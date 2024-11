Dune Prophecy dal 18 novembre su Sky Atlantic: trama, cast e curiosità

Lunedì 18 novembre, su Sky Atlantic, esordisce Dune Prophecy. La serie tv, appartenente al genere drammatico, è visibile in prima serata, a partire dalle ore 21:20 circa.

Dune Prophecy, regista e dove è girata

Ideata da Diane Ademu John, il titolo è una produzione originale degli Stati Uniti. Nata come prequel del film Dune del 2021, la serie tv è realizzata dalle società Legendary Television e Warner Bros. Television. Proprio su tale emittente ha debuttato, negli USA, il 17 novembre, ovvero ventiquattro ore prima rispetto alla messa in onda italiana.

La sceneggiatura, basata sul romanzo Dune scritto da Frank Herbert, è firmata da Diane Ademu-John, Elizabeth Padden, Kor Adana, Monica Owusu-Breen, Jordan Goldberg, Kevin Lau, Suzanne Wrubel, Carlito Rodriguez e Leah Benavides Rodriguez. La regia è curata da Anna Foerster. Fra i tanti produttori esecutivi spiccano Diane Ademu-John, Alison Schapker, Jon Spaihts, Scott Z. Burns, Matthew King e John Cameron.

Le riprese, durante varie settimane, si sono svolte in varie parti del pianeta, concentrandosi soprattutto in Ungheria (nella capitale Budapest) e in Giordania. La prima e fino ad ora unica stagione è composta da sei episodi. Ognuno di questi ha una durata di circa 50 minuti.

Dune Prophecy, la trama

Nel corso di Dune Prophecy sono raccontati i fatti che precedono, molto tempo prima, ciò che è avvenuto in Dune. In particolare, la trama è ambientata diecimila anni prima rispetto all’ascesa di Paul Atreides, che nella pellicola era interpretato dal noto attore Timothée Chalamet. Al centro del racconto vi sono le sorelle Harkonnen, ovvero Valya (interpretata da Emily Watson) e Tula (che invece ha il volto di Olivia Williams).

Spoiler finale

I due personaggi principali, durante i sei appuntamenti della serie, hanno il compito di combattere contro le forze del male, che minacciano il futuro dell’umanità. Valya e Tula, consapevoli delle difficoltà alle quali dovranno andare incontro, decidono di chiedere la collaborazione di altre persone, fondando un’organizzazione. Si tratta della nascita della setta che, in seguito, prenderà il nome di Bene Gesserit.

Dune Prophecy, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Dune Prophercy, produzione seriale al via su Sky Atlantic a partire da oggi, lunedì 18 novembre, dalle ore 21: 20 circa.