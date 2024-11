The Madness dal 28 novembre su Netflix: trama, cast e curiosità

Giovedì 28 novembre, Netflix rilascia alla visione The Madness. La serie tv, nel nostro paese, è visibile a partire dalle ore 09:00.

The Madness, regista e dove è girata

Appartenente al genere thriller, la produzione seriale è realizzata dalle società The North Road Company e Chernin Entertainment. Originale degli Stati Uniti, dove è ambientata e girata, la fiction è composta da un totale di otto episodi.

Ognuno di essi ha una durata di circa 50 minuti. Netflix, come spesso avviene con le sue produzioni, li rilascia tutti insieme, a partire dalle ore 09:00 del mattino. Oltre che in Italia, la serie è fruibile in contemporanea in tutti i paesi del mondo in cui il servizio streaming è attivo.

Colui che ha curato la regia di tutti gli appuntamenti è Clement Virgo. La sceneggiatura, invece, è scritta da Stephen Belber, V. J. Boyd, Obehi Janice, Dana Kitchens, Maurice Williams, Liz Ellis, Katie Swain e Felicia Hilario.

The Madness, la trama

Creata da Stephen Balber, la serie The Madness ha come protagonista Muncie Daniels, interpretato dall’attore Colman Domingo, già nel cast di Euphoria e Rustin. Quest’ultimo è un esperto dei media di comunicazione di massa che conduce, in apparenza, una vita abbastanza tranquilla sul lavoro e travagliata sul versante privato.

Tutto cambia quando, un giorno, decide di recarsi nei boschi dei Monti Pocono, territorio situato a nord est della Pennsylvania. Qui si imbatte in una scena di omicidio, di cui è unico testimone.

Spoiler finale

Ben presto, nelle otto puntate della serie, la situazione precipita. Le forze dell’ordine giunte sul posto iniziano a sospettare che il personaggio principale sia il responsabile dell’assassinio. Muncie, a sua volta, teme di essere finito in trappola.

In particolare, si convince del fatto che qualcuno lo abbia incastrato e ora teme per la sua vita. Inizia una vera e propria lotta per la sopravvivenza, che inevitabilmente turba profondamente il protagonista. L’esperto dei media, in tale contesto, si riavvicina alla sua famiglia, con la quale aveva perso ogni tipo di contatto oramai da tempo.

The Madness, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie tv The Madness, che nel nostro paese è rilasciata a partire dalle ore 09:00 di giovedì 28 novembre, sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix.