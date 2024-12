Il Patriarca 2 ultima puntata su Canale 5: trama, cast e curiosità

Venerdì 20 dicembre, su Canale 5, è in onda l’ultima puntata de Il Patriarca 2. La seconda stagione della fiction con protagonista Claudio Amendola è visibile in prime time, dalle ore 21:20.

Il Patriarca 2 ultima puntata, regista e dove è girata

La società che ha realizzato Il Patriarca 2 è la Camfilm. Essa ha lavorato in collaborazione con Taodue, la Apulia Film Commission ed RTI. Remake italiano della serie tv spagnola Vivir sin permiso, le riprese del secondo capitolo della serie si sono svolte in varie località del nostro paese e sono durate circa sei mesi.

Il grande protagonista del progetto è Claudio Amendola. Quest’ultimo, oltre ad essere il volto di Nemo Bandera, ha anche curato la regia degli episodi. La sceneggiatura, invece, è firmata da Mizio Curcio, Paolo Marchesini e Sandrone Dazieri. Ad oggi, non è chiaro se Il Patriarca proseguirà o meno con una terza stagione. Mediaset, infatti, non ha ancora ufficializzato una decisione in tal senso. Il secondo capitolo, partito il 15 novembre scorso, ha ottenuto ascolti leggermente più bassi rispetto a quelli della prima stagione, con una media di 2,1 milioni di telespettatori.

Il Patriarca 2 ultima puntata, la trama

Nel corso dell’ultima puntata de Il Patriarca 2, Nina è ancora contesa fra Daniel e Mario. Nonostante questo, però, il personaggio interpretato dall’attore Raniero Monaco di Lapio continua ad esprimere i suoi reali sentimenti nei confronti di Lara. Nel frattempo, il rapporto fra il protagonista Nemo Bandera e Raoul Morabito è altalenante. I due, grandissimi nemici, portano avanti, seppur con fatica, una strana alleanza.

Spoiler finale

Nemo e Raoul, durante il finale della seconda stagione de Il Patriarca, sono uniti fra loro dall’obiettivo comune della ricerca di nuovi alleati situati in Calabria. Tuttavia, le tensioni e i rancori del passato sono destinati, ben presto, ad emergere. Infine, Elisa, interpretata da Giulia Bevilacqua, scopre la verità sulla morte del padre di Mario. Un fatto, questo, che rischia di rimettere in discussione tutti i rapporti della famiglia Bandera.

Il Patriarca 2 ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de Il Patriarca 2, il cui nuovo ed ultimo appuntamento è visibile oggi, venerdì 20 dicembre, a partire dalle ore 21:20 circa su Canale 5 e visibile in streaming ed on demand su Mediaset Infinity.