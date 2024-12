Il Conte di Montecristo, la seconda puntata: trama, cast e curiosità

Venerdì 27 dicembre, su Canale 5, è in onda la seconda ed ultima puntata de Il Conte di Montecristo. La produzione, un film che la rete ammiraglia Mediaset ha suddiviso in due parti, è visibile in prime time, dalle ore 21:25 circa.

Il Conte di Montecristo seconda puntata, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato Il Conte di Montecristo sono Pathé e Chapter 2. Appartenente ai generi drammatico ed avventura, la produzione è originaria della Francia. Nel paese transalpino si sono svolte le riprese, che si sono espanse anche in Belgio.

In patria, il titolo ha ottenuto un enorme successo, al punto da entrare nella classifica dei venti film francesi più visti di sempre al cinema. La sceneggiatura è firmata da Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte. I due hanno curato anche la regia.

Ottimi gli ascolti ottenuti dalla produzione durante la prima puntata, andata in onda su Canale 5 ieri, giovedì 26 dicembre. Il titolo, infatti, ha convinto 3,3 milioni di telespettatori, per una share del 19%.

Il Conte di Montecristo seconda puntata, la trama

Nella seconda puntata de Il Conte di Montecristo, il protagonista Edmond è oramai divenuto ricco e potente, in quanto è riuscito ad ottenere il tesoro custodito sull’isola di Montecristo. Può iniziare, allora, il suo piano per vendicarsi delle persone che, anni prima, lo hanno tradito, condannandolo a vivere rinchiuso nel carcere situato nel castello d’If. Il personaggio principale torna in Francia e sbarca a Marsiglia. Qui si presenta come il Conte di Montecristo, di cui ha preso l’identità.

Spoiler finale

Una volta giunto in città, durante il secondo ed ultimo appuntamento, Edmond si mette alla ricerca di Mercedes, di cui è innamorato da anni e che avrebbe voluto sposare già prima di essere incarcerato. Ben presto, però, Edmond fa una scoperta che lo turba profondamente: la donna, nel frattempo, si è sposata con il cugino, ovvero con l’uomo che ha ordito il complotto che ha portato alla sua condanna.

Il Conte di Montecristo seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de Il Conte di Montecristo, il cui ultimo appuntamento è in onda in prima serata su Canale 5 oggi, venerdì 27 dicembre, e visibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito di Mediaset Infinity.