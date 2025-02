Elsbeth episodi La raccattapalle e Orecchio per orecchio: trame e cast

Sabato 22 febbraio sono in onda gli episodi La raccattapalle e Orecchio per orecchio di Elsbeth. La serie tv è visibile in prime time, dalle ore 21:20 circa, su Rai 2.

Elsbeth La raccattapalle, regista e dove è girata

Appartenente al genere poliziesco, Elsbeth è una produzione originale della società King Size Productions, che ha lavorato in collaborazione con CBS Studios e Ingenuity Studios. Distribuito a livello internazionale con il medesimo titolo, la serie tv è prodotta negli Stati Uniti, dove si sono svolte le riprese, che si sono concentrate soprattutto nella zona di Los Angeles.

La prima stagione è composta da dieci appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Salvo improvvise modifiche di palinsesto, la seconda rete della TV di Stato ne propone due alla settimana, nel prime time del sabato. La regia è curata da Robert King e Nancy Hower. I due hanno firmato anche la sceneggiatura, in compagnia di Bryan Goluboff, Jonathan Tolins, Erica Shelton Kodish e Zoe Marshall.

Elsbeth La raccattapalle, la trama

Nell’episodio La raccattapalle, la protagonista, accompagnata da Kaya, lavora ad un caso decisamente complesso. La vittima, infatti, è un noto tennista, che ha perso la vita mentre era sul campo. L’inchiesta investigativa, che attira le attenzioni della stampa e dell’opinione pubblica, si concentra su una stella nascente del tennis e, soprattutto, su suo padre allenatore molto competitivo. Intanto, il capitano Wagner si fa domande sul reale motivo che ha spinto il personaggio principale a recarsi a New York.

Orecchio per orecchio, la trama

La serata con Elsbeth procede con l’appuntamento Orecchio per orecchio. In esso, uno dei chirurgi plastici più famosi della Grande Mela è rimasto vittima di omicidio. La protagonista concentra la propria indagine su una dottoressa, nonché ex capo della persona deceduta. Kaya, infine, tiene sotto controllo i movimenti di Elsbeth mentre la sua indagine sul capitano Wagner si fa sempre più intensa.

Elsbeth La raccattapalle, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Elsbeth, la cui prima stagione procede con due nuovi episodi oggi, sabato 22 febbraio, dalle 21:20 circa, su Rai 2 e in diretta streaming ed on demand su Rai Play.