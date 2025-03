Netflix propone la serie tv dal titolo Manuale per signorine. Si tratta di un prodotto di genere romantico con atmosfere drammatiche.

La produzione è della Spagna. L’anno di realizzazione è il 2025 e la prima stagione della serie si compone di otto episodi in totale, ognuno della durata di 45 minuti circa.

Manuale per signorine film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Claudia Pinto. Protagonisti principali sono Santiago e Elena interpretati rispettivamente da Álvaro Mel e Nadia de Santiago. Nel cast anche Maria Caballero nel ruolo di Alicia.

Le riprese si sono svolte in Spagna, in particolare a Madrid e zone limitrofe nel territorio della capitale spagnola.

La produzione è della Bambú Producciones in collaborazione con Netflix e El Deseo.

La serie è conosciuta a livello internazionale con il titolo Manual para señoritas.

Manuale per signorine – trama della serie tv in onda su Netflix

Madrid, 1880. Elena Bianda è una dama di compagnia rinomata, la più richiesta dell’alta società madrilena. Nonostante la sua giovane età, ha già aiutato più di venti ragazze a trovare pretendenti e fidanzati all’altezza del loro rango. Il suo successo è dovuto alla capacità di coniugare una rigida guida morale, indispensabile per le famiglie aristocratiche, con una profonda comprensione delle inquietudini e dei desideri delle giovani donne che segue.

Elena è una figura di equilibrio, capace di navigare le complesse dinamiche sociali dell’epoca, guadagnandosi la fiducia sia delle madri che delle figlie. Il suo scopo nella vita è vedere le sue protette camminare verso l’altare, sicure di aver trovato un marito degno e un futuro radioso.

Tuttavia, la sua vita subisce una svolta inaspettata quando viene chiamata a casa Mencía, una delle famiglie più influenti di Madrid. Qui, Elena si trova a dover gestire tre sorelle con personalità molto diverse tra loro:

Soledad, la maggiore, è una giovane donna ribelle e anticonformista, che mal sopporta le costrizioni della società e sogna di vivere la propria vita secondo le proprie regole.

Manuela, la secondogenita, è una ragazza romantica e sognatrice, che aspira a un amore passionale e travolgente, ma è anche ingenua e vulnerabile.

Camila, la più giovane, è una ragazza vivace e indipendente, con un carattere forte e determinato, che non ha paura di sfidare le convenzioni sociali.

Spoiler finale

Elena si trova così a dover affrontare una sfida senza precedenti: guidare tre giovani donne con desideri e aspirazioni diverse, in un’epoca in cui il ruolo della donna è ancora fortemente limitato dalle convenzioni sociali. Mentre cerca di aiutarle a trovare il loro posto nel mondo, Elena si trova a dover fare i conti con i propri sentimenti e a mettere in discussione le proprie certezze.

La storia esplora temi come l’amore, l’amicizia, la famiglia, la libertà e la ricerca della propria identità in un’epoca di grandi cambiamenti sociali. La narrazione è ricca di intrighi, passioni e colpi di scena, che tengono lo spettatore con il fiato sospeso fino all’ultima rivelazione.

Manuale per signorine: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Manuale per signorine e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori