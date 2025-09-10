La Fidanzata è una serie tv thriller psicologico disponibile ora su Prime Video. Questa produzione, composta da sei episodi, è tratta dal romanzo omonimo di Michelle Frances. La serie, intitolata in originale The Girlfriend, è diretta e interpretata da Robin Wright. L’attrice è affiancata dalla talentuosa Olivia Cooke, creando un duo davvero esplosivo. Si tratta di un racconto teso e ambiguo che esplora il conflitto tra una madre. E la giovane donna che entra nella vita di suo figlio, Daniel. Il tutto è ambientato in una Londra elegante, ma allo stesso tempo molto inquietante.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv La Fidanzata

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo la bravissima Robin Wright. Lei è anche la protagonista e la produttrice esecutiva di questa miniserie. La serie è prodotta da Final Twist Productions e Amazon Studios. Le riprese si sono svolte principalmente a Londra, nel suggestivo Regno Unito.

I protagonisti principali che animano questa avvincente narrazione sono:

Robin Wright nel ruolo di Laura Manderson , una gallerista di grande successo e madre protettiva.

nel ruolo di , una gallerista di grande successo e madre protettiva. Olivia Cooke nel ruolo di Cherry Laine , una giovane agente immobiliare proveniente da umili origini.

nel ruolo di , una giovane agente immobiliare proveniente da umili origini. Laurie Davidson nel ruolo di Daniel, il figlio di Laura e fidanzato di Cherry.

Dove è stata girata?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione interamente nel Regno Unito. Le location principali si trovano a Londra, tra quartieri residenziali di lusso. Si vedono anche gallerie d’arte e vari ambienti urbani molto suggestivi. Alcune scene, inoltre, sono state ambientate in Cornovaglia, per rappresentare la casa di famiglia dei Manderson.

Trama della serie tv La Fidanzata

Analizzando la trama, Laura Manderson è una donna di grande successo e carisma. Ha una carriera brillante, un marito devoto e un figlio adorato, Daniel. La sua vita perfetta, però, si incrina quando Daniel si innamora di Cherry. Lei è una ragazza ambiziosa e affascinante, ma di origini molto modeste.

Laura, di conseguenza, sospetta che Cherry non sia chi dice di essere. È una manipolatrice, o Laura è solo una madre gelosa e paranoica? La narrazione, quindi, alterna abilmente il punto di vista delle due protagoniste. Mostra gli stessi eventi da angolazioni diverse, creando un’atmosfera unica. Si assiste a un crescendo di tensione, sospetti e verità volutamente distorte.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si risolve quando Laura scopre la verità. Cherry ha mentito su diversi aspetti della sua vita, è vero. Ma anche le azioni di Laura vengono messe in discussione dalla narrazione. Daniel, confuso e profondamente ferito, si allontana da entrambe le donne. La verità, alla fine, resta volutamente ambigua e aperta a interpretazioni. Cherry non è innocente, ma Laura ha oltrepassato ogni limite accettabile. Il racconto si chiude con un confronto silenzioso tra le due donne. Questo lascia lo spettatore sospeso tra empatia e una profonda diffidenza.

Cast completo della serie tv La Fidanzata

Per concludere, il cast di questo racconto è composto da attori britannici e americani. Tutti offrono interpretazioni di grande intensità, capaci di sostenere il tono psicologico.