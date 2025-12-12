La serie tv comedy britannica Man Vs Baby è disponibile in esclusiva sulla piattaforma Netflix. Ideata e interpretata dal celebre comico Rowan Atkinson, questa serie si configura come il sequel diretto di Man Vs Bee. La trama riporta in scena il personaggio di Trevor Bingley, che questa volta deve affrontare una sfida ancora più inattesa e caotica: la gestione di un neonato smarrito proprio durante le caotiche festività natalizie. La serie è composta da 4 episodi, ciascuno della durata di circa 30 minuti, promettendo un concentrato di comicità fisica e situazioni assurde.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Man Vs Baby

La creazione e lo sviluppo della serie sono frutto della collaborazione tra Rowan Atkinson e William Davies, lo stesso duo creativo responsabile del successo di Man Vs Bee.

La serie è prodotta da HouseSitter Productions appositamente per Netflix ed è ambientata nella metropoli di Londra, con la cornice suggestiva e spesso caotica del periodo natalizio.

Il protagonista centrale è, ovviamente, Rowan Atkinson, il cui stile inconfondibile anima il personaggio di Trevor Bingley. L’attore è affiancato da un cast di supporto britannico che sostiene la comicità fisica e surreale, tipica del suo repertorio.

Dove è stata girata?

Le riprese si sono svolte interamente nel Regno Unito, focalizzandosi principalmente nella città di Londra. Sono state utilizzate location varie, tra cui quartieri residenziali e location interne meticolosamente ricostruite, per rappresentare l’attico di lusso che Trevor ha l’incarico di sorvegliare durante le vacanze. Alcune scene sono state girate anche in scuole e spazi pubblici londinesi, in linea con il nuovo impiego di Trevor come custode scolastico.

Trama della serie tv Man Vs Baby

Dopo l’incredibile disastro e il caos che aveva causato a causa dell’ape nella serie precedente, Trevor Bingley ha abbandonato il suo lavoro come custode di ville private. Di conseguenza, ha trovato un impiego più stabile come addetto alla manutenzione in una scuola. Intanto, durante lo spettacolo natalizio della scuola, accade un imprevisto tragicomico: un neonato, scelto per interpretare il ruolo del Bambin Gesù, viene dimenticato dai suoi genitori. Nonostante ciò, Trevor, suo malgrado e con grande riluttanza, si ritrova costretto a prendere il bambino e a portarlo con sé nell’attico di lusso che deve sorvegliare durante le vacanze.

Perciò, da questo momento in poi, parte una valanga di gag, incidenti domestici e situazioni assurde. Poi, in perfetto stile Atkinson, si susseguono tentativi goffi e catastrofici di accudire il neonato e disastri domestici sempre più improbabili. Quindi, la comicità deriva dal contrasto tra la cura del bambino e la goffaggine di Trevor. Eppure, il legame con il neonato cresce in modo inaspettato. Alla fine, il suo obiettivo è ricongiungere il bambino ai genitori. La serie è una commedia fisica che esplora il caos della paternità e la goffaggine con cui gli adulti affrontano le piccole grandi sfide della vita.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo della serie, Trevor, dopo un’ultima e disastrosa peripezia, riesce fortunatamente a riportare il bambino sano e salvo dai suoi genitori naturali. Tuttavia, non prima di aver causato una nuova e notevole serie di danni e disastri all’attico che doveva proteggere. Nonostante i numerosi disastri combinati, la sua buona fede e l’impegno nel prendersi cura del neonato vengono pienamente riconosciuti. Di conseguenza, Trevor ottiene una sorta di riscatto personale e il finale lascia aperta la possibilità di ulteriori, future avventure comiche.

Cast completo della serie tv Man Vs Baby

La serie si avvale di un cast britannico che fornisce un solido supporto alla comicità fisica e visiva del protagonista Rowan Atkinson. Di seguito l’elenco completo degli interpreti: