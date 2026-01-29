Il catalogo di Prime Video si arricchisce con la serie tv School Spirits 3, il teen drama soprannaturale che ha conquistato il pubblico giovane. A partire da mercoledì 28 gennaio 2026, la piattaforma di streaming rilascia i nuovi episodi che continuano a esplorare i misteri della Split River High. La narrazione riprende le vicende di Maddie Nears, la quale, dopo aver trascorso un lungo periodo nell’aldilà, è riuscita a tornare nel mondo dei vivi. Tuttavia, questo ritorno ha conseguenze impreviste: il confine tra la realtà tangibile e il piano spirituale appare ora più instabile che mai, creando situazioni di pericolo costante per tutti gli studenti.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv “School Spirits 3”

La produzione rimane saldamente nelle mani di Paramount Television Studios, mentre Prime Video gestisce la distribuzione esclusiva per il mercato italiano. La scrittura degli episodi mantiene il perfetto equilibrio tra mistery e dramma adolescenziale che ha decretato il successo delle stagioni precedenti.

Al centro della scena ritroviamo Peyton List, che offre un’interpretazione intensa nel ruolo della protagonista tormentata. Accanto a lei, il cast corale comprende Spencer Macpherson, Kiara Pichardo e Kristian Ventura, i quali conferiscono profondità ai rispettivi personaggi. Inoltre, la terza stagione introduce nuovi volti che ampliano la mitologia della serie, esplorando dinamiche inedite del regno degli spiriti.

Dove è stata girata?

La troupe ha effettuato le riprese interamente in Canada, sfruttando le atmosfere malinconiche di Vancouver per dare vita alla fittizia cittadina di Split River.

Nello specifico, la produzione ha utilizzato:

Location urbane a Vancouver per gli esterni;

per gli esterni; Set scolastici meticolosamente ricostruiti per gli interni della Split River High , teatro principale degli eventi;

, teatro principale degli eventi; Aree boschive e zone periferiche isolate, fondamentali per ambientare le sequenze soprannaturali più inquietanti.

Questi luoghi contribuiscono a creare quell’atmosfera sospesa e misteriosa che caratterizza l’identità visiva dello show.

Trama della serie tv “School Spirits 3”

La storia riparte esattamente dalle conseguenze del finale precedente. Maddie Nears (Peyton List) ha recuperato il possesso del suo corpo fisico, ma scopre presto che la normalità è un lontano ricordo. Il legame con l’aldilà non si è spezzato; al contrario, Maddie continua a percepire le presenze spettrali con una chiarezza terrificante. Nuove e oscure minacce emergono dall’ombra, mettendo a rischio non solo lei, ma l’intera scuola.

Nel frattempo, i suoi amici affrontano sfide personali complesse. Xavier (Spencer Macpherson) deve gestire i segreti della sua famiglia, mentre Nicole (Kiara Pichardo) indaga su strani fenomeni che sembrano collegati al ritorno dell’amica. Inoltre, l’arrivo di nuovi spiriti, meno amichevoli dei precedenti, complica ulteriormente le dinamiche del gruppo. La stagione approfondisce temi quali l’identità, la memoria e la difficoltà di lasciare andare il passato, mentre il confine tra la vita e la morte si assottiglia pericolosamente.

Spoiler finale

Nelle battute conclusive, Maddie giunge a una verità sconvolgente: il suo ritorno tra i vivi ha causato una frattura nel tessuto della realtà, attirando entità malevole all’interno della Split River High. La situazione precipita quando queste forze prendono di mira le persone a lei care. Il destino di Simon rimane drammaticamente incerto, appeso a un filo dopo un sacrificio eroico. L’ultimo episodio si chiude con l’apertura di un nuovo, inquietante mistero, preparando il terreno per gli eventi di una potenziale quarta stagione.

Cast completo della serie tv “School Spirits 3”

Il gruppo di attori mescola talenti consolidati e nuove promesse per dare vita a questa storia corale: