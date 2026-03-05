Siren’s Kiss è la nuova serie tv thriller sudcoreana disponibile in esclusiva su Prime Video dal 2 marzo 2026. Distribuita contemporaneamente in oltre 240 Paesi, la produzione sviluppa una narrazione tesa tra crimini assicurativi, seduzione e un’indagine che si trasforma rapidamente in una spirale di ossessione. La prima stagione si articola in 12 episodi.

L’opera esplora il confine sottile tra la ricerca della verità e l’inganno, mettendo in scena un gioco psicologico dove ogni personaggio sembra nascondere un lato oscuro legato al mondo dell’arte e del profitto illecito.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv “Siren’s Kiss”

La serie è creata da Cho Hyun‑kyung ed è l’adattamento del drama giapponese Koori no Sekai (1999). Prodotta da Amazon MGM Studios, la serie punta su una distribuzione globale per intercettare il crescente interesse verso i contenuti coreani d’autore. I ruoli principali sono affidati a due interpreti di spicco del panorama internazionale:

Park Min‑young : interpreta l’enigmatica Han Seol‑ah.

: interpreta l’enigmatica Han Seol‑ah. Wi Ha‑joon: interpreta l’investigatore Cha Woo‑seok.

Ambientazione e location

Le vicende hanno come sfondo la Corea del Sud contemporanea. La regia predilige ambienti urbani sofisticati, alternando case d’asta di lusso a uffici aziendali e scenari legati al mercato dell’arte. Le location riflettono l’eleganza e la freddezza delle dinamiche sociali raccontate, contribuendo a creare un’atmosfera sospesa e carica di mistero.

Trama della serie tv “Siren’s Kiss”

La storia segue Cha Woo‑seok, un investigatore specializzato in frodi assicurative che inizia a lavorare su una serie di decessi sospetti. L’unico elemento ricorrente tra le vittime è il legame sentimentale passato con Han Seol‑ah, un’affascinante banditrice d’asta. Il sospetto di Woo-seok si trasforma in indagine personale quando un suo collega perde la vita subito dopo aver analizzato il medesimo caso.

Per raccogliere prove decisive, l’investigatore e la sospettata intraprendono una relazione fittizia, ma la vicinanza li trascina in un intreccio pericoloso fatto di arte contraffatta e segreti familiari. La narrazione si muove lungo il filo dell’inquietante tagline della serie: “If you love her, you die” (Se la ami, muori).

Spoiler finale: la verità dietro gli inganni

Attenzione spoiler: Nel corso degli episodi, il rapporto tra Woo‑seok e Seol‑ah diventa sempre più ambiguo, rendendo difficile distinguere la manipolazione dal sentimento reale. L’indagine porta alla luce una rete di vendette trasversali e crimini d’arte che coinvolgono i vertici del potere economico. Nell’episodio conclusivo, la verità sulle morti emerge solo parzialmente, lasciando spazio a un nuovo livello di minaccia e ponendo le basi per una potenziale seconda stagione con l’introduzione di un misterioso personaggio nell’ultima scena.

Cast completo della serie tv “Siren’s Kiss”