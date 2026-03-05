Siren’s Kiss serie tv Prime Video
Siren's Kiss: trama, cast, finale, dove è girata la serie tv in onda su Prime Video

Stefano Della Felce
5 Marzo 2026
Siren’s Kiss è la nuova serie tv thriller sudcoreana disponibile in esclusiva su Prime Video dal 2 marzo 2026. Distribuita contemporaneamente in oltre 240 Paesi, la produzione sviluppa una narrazione tesa tra crimini assicurativi, seduzione e un’indagine che si trasforma rapidamente in una spirale di ossessione. La prima stagione si articola in 12 episodi.

L’opera esplora il confine sottile tra la ricerca della verità e l’inganno, mettendo in scena un gioco psicologico dove ogni personaggio sembra nascondere un lato oscuro legato al mondo dell’arte e del profitto illecito.

Park Min-young e Wi Ha-joon nella serie Siren’s Kiss

Regia, produzione e protagonisti della serie tv “Siren’s Kiss”

La serie è creata da Cho Hyun‑kyung ed è l’adattamento del drama giapponese Koori no Sekai (1999). Prodotta da Amazon MGM Studios, la serie punta su una distribuzione globale per intercettare il crescente interesse verso i contenuti coreani d’autore. I ruoli principali sono affidati a due interpreti di spicco del panorama internazionale:

  • Park Min‑young: interpreta l’enigmatica Han Seol‑ah.
  • Wi Ha‑joon: interpreta l’investigatore Cha Woo‑seok.

Ambientazione e location

Le vicende hanno come sfondo la Corea del Sud contemporanea. La regia predilige ambienti urbani sofisticati, alternando case d’asta di lusso a uffici aziendali e scenari legati al mercato dell’arte. Le location riflettono l’eleganza e la freddezza delle dinamiche sociali raccontate, contribuendo a creare un’atmosfera sospesa e carica di mistero.

Scenari urbani della serie Siren’s Kiss

Trama della serie tv “Siren’s Kiss”

La storia segue Cha Woo‑seok, un investigatore specializzato in frodi assicurative che inizia a lavorare su una serie di decessi sospetti. L’unico elemento ricorrente tra le vittime è il legame sentimentale passato con Han Seol‑ah, un’affascinante banditrice d’asta. Il sospetto di Woo-seok si trasforma in indagine personale quando un suo collega perde la vita subito dopo aver analizzato il medesimo caso.

Per raccogliere prove decisive, l’investigatore e la sospettata intraprendono una relazione fittizia, ma la vicinanza li trascina in un intreccio pericoloso fatto di arte contraffatta e segreti familiari. La narrazione si muove lungo il filo dell’inquietante tagline della serie: “If you love her, you die” (Se la ami, muori).

Spoiler finale: la verità dietro gli inganni

Attenzione spoiler: Nel corso degli episodi, il rapporto tra Woo‑seok e Seol‑ah diventa sempre più ambiguo, rendendo difficile distinguere la manipolazione dal sentimento reale. L’indagine porta alla luce una rete di vendette trasversali e crimini d’arte che coinvolgono i vertici del potere economico. Nell’episodio conclusivo, la verità sulle morti emerge solo parzialmente, lasciando spazio a un nuovo livello di minaccia e ponendo le basi per una potenziale seconda stagione con l’introduzione di un misterioso personaggio nell’ultima scena.

Scena finale della serie Siren’s Kiss su Prime Video

Cast completo della serie tv “Siren’s Kiss”

  • Park Min‑young: Han Seol‑ah
  • Wi Ha‑joon: Cha Woo‑seok
  • Kim Jung‑hyun: Baek Jun‑beom
  • Lee Elijah: Yun Ji
  • Han Joon‑woo: Do Eun Hyeok
  • Kong Seong‑ha: Kong Ju Yeong
  • Kim Geum‑soon: Chairwoman Kim Seon‑ae

Stefano Della Felce

