Osiris è un film disponibile su Prime Video. La regia è affidata a William Kaufman, che propone un action sci-fi caratterizzato da atmosfere militari e una narrazione fantascientifica claustrofobica. Una squadra delle Forze Speciali sparisce durante un’operazione e si risveglia all’interno di un’enorme astronave aliena, dove inizia una lotta per la sopravvivenza. Il film è presente nella sezione dedicata di Prime Video.

La pellicola mescola elementi del genere survival con l’estetica industriale della fantascienza moderna, concentrandosi sulla reazione di soldati addestrati di fronte a una minaccia tecnologicamente superiore e ignota.

Regia, produzione e protagonisti del film Osiris

William Kaufman dirige l’opera e firma la sceneggiatura insieme a Paul Reichelt. La produzione è statunitense e adotta un taglio che unisce l’azione bellica a sfumature horror. Nel cast figurano interpreti noti del cinema di genere:

Max Martini : interpreta il sergente Kelly.

: interpreta il sergente Kelly. Linda Hamilton : interpreta Anya, figura chiave all’interno dell’astronave.

: interpreta Anya, figura chiave all’interno dell’astronave. Brianna Hildebrand : interpreta Ravi.

: interpreta Ravi. LaMonica Garrett : interpreta Rhodie.

: interpreta Rhodie. Michael Irby: interpreta Reyes.

Ambientazione e scenografia

Le vicende si svolgono quasi interamente all’interno di un’astronave aliena. Per la realizzazione sono stati utilizzati set chiusi caratterizzati da corridoi metallici, capsule di stasi e ambienti dal design industriale. L’impiego di luci fredde e la scelta di spazi angusti servono a generare una tensione costante, elemento centrale dei survival fantascientifici. Le scenografie riflettono un mondo tecnologico ostile e privo di punti di riferimento per i protagonisti umani.

Trama del film Osiris

Una squadra delle Forze Speciali statunitensi, sotto il comando del sergente Kelly, subisce un attacco imprevisto durante una missione notturna. Nel pieno dello scontro, i militari svaniscono dal campo di battaglia senza lasciare tracce. Al loro risveglio, si ritrovano intrappolati in capsule di stasi a bordo di un veicolo spaziale di origine extra-terrestre, senza informazioni sulla loro posizione o sulle ragioni del rapimento.

Per tentare la fuga, i soldati devono stabilire un’alleanza con una donna incontrata sulla nave. Il percorso verso la libertà è ostacolato da creature feroci e da una struttura architettonica che muta continuamente, alimentando il sospetto di essere soggetti a un esperimento controllato. La missione di recupero si trasforma così in una ricerca disperata di una via d’uscita.

Spoiler finale: la verità sull’esperimento

Attenzione spoiler: Nelle fasi conclusive, i protagonisti scoprono la reale funzione dell’astronave: non si tratta di un semplice mezzo di trasporto, ma di un centro di selezione per esseri umani destinati a essere impiegati in un conflitto interstellare su larga scala. Anya rivela la natura del piano quando ormai ogni tentativo di fuga è compromesso. La sopravvivenza dei soldati non era il fine ultimo, ma solo un test per misurarne le capacità belliche. Il film si chiude con un finale amaro che suggerisce l’imminenza di una minaccia aliena globale.

Cast completo del film Osiris