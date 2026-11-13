Clangold è una docuserie true crime tedesca del 2026, diretta da Jan Zabeil e disponibile dal 13 novembre su HBO Max, anche attraverso il relativo canale aggiuntivo di Prime Video. L’accesso tramite Prime Video Channels richiede l’abbonamento al canale HBO Max. I quattro episodi ricostruiscono il furto di una moneta d’oro di cento chilogrammi dal Bode-Museum di Berlino.

Il caso risale al 2017 e ha avuto un enorme impatto pubblico. La serie segue l’indagine e il processo, con testimonianze, materiali d’archivio e ricostruzioni. Il centro del racconto è il lavoro necessario per trasformare sospetti e indizi in prove utilizzabili davanti a un tribunale.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Clangold

La regia è di Jan Zabeil, mentre la scrittura è firmata da Karsten Wolff e Georg Tschurtschenthaler. Produce beetz brothers film production per HBO Max. Christian Beetz è il produttore e Georg Tschurtschenthaler il produttore esecutivo; Nora Ehrmann e Anja Käßner partecipano alla produzione.

La fotografia è di Jakub Bejnarowicz e Jakob Stark. Il montaggio è curato da Jörg Volkmar e Susanne Ocklitz. La durata complessiva è di circa tre ore. I titoli internazionali degli episodi seguono il percorso dal complice all’ambiente criminale, fino allo scontro giudiziario e alla rottura del silenzio.

Fra le persone che partecipano al racconto figurano Katrin Faust, la magistrata impegnata nell’accusa, e Thomas Schneider, il custode presente nel museo durante la notte del furto. La loro testimonianza introduce esperienze diverse dello stesso evento: l’indagine, da una parte, e le conseguenze personali dei sospetti dall’altra.

Berlino e i luoghi reali del caso Clangold

Il luogo centrale è il Bode-Museum di Berlino, sull’Isola dei Musei. Qui era esposta la moneta canadese Big Maple Leaf, il cui peso e valore hanno reso il furto un caso eccezionale. Il percorso degli intrusi passa dalla ferrovia e da una finestra del museo.

Berlino costituisce anche il contesto sociale dell’inchiesta. Il racconto attraversa l’ambiente investigativo e quello giudiziario, collegando un edificio culturale conosciuto in tutto il mondo alle reti criminali della città. I luoghi reali del caso permettono di capire quanto siano stati determinanti l’accesso al museo e la possibilità di spostare un oggetto così pesante.

Trama di Clangold

Nella notte del 27 marzo 2017, intorno alle tre, la Big Maple Leaf scompare dal museo. I responsabili riescono a raggiungere la moneta e a trasportarla fuori. L’immagine di un colpo quasi impossibile alimenta subito l’attenzione dei mezzi di informazione.

La polizia ricostruisce i passaggi del furto e concentra le indagini su sospetti legati alla famiglia Remmo. La documentazione segue il lavoro sulle tracce e le difficoltà create dal silenzio degli indagati. L’assenza dell’oro rende ancora più importante la ricostruzione degli eventi.

Katrin Faust deve sostenere l’accusa in un processo molto esposto. La difesa mette alla prova le conclusioni investigative e la solidità dei collegamenti fra persone e reperti. Il caso permette di affrontare anche il rapporto fra fedeltà familiare, potere e responsabilità individuale.

La testimonianza di Thomas Schneider mostra il peso umano di questa pressione. Il custode racconta i sospetti che lo hanno coinvolto e il sollievo seguito all’archiviazione dell’indagine nei suoi confronti. La sua vicenda ricorda quanto sia essenziale distinguere la posizione di un testimone da quella di chi commette il reato.

Clangold: l’esito del caso e il destino della moneta

Nel febbraio 2020 tre uomini sono stati condannati per il furto, con pene fino a quattro anni e sei mesi. La decisione ha incluso la confisca del valore equivalente a 3,3 milioni di euro. Il procedimento ha quindi attribuito responsabilità penali senza recuperare il bene sottratto.

La Big Maple Leaf non è stata ritrovata. Per la procura è altamente probabile che sia stata fusa e che l’oro sia stato venduto. L’esito giudiziario e il destino materiale della moneta restano due aspetti distinti: il primo riguarda le prove della colpevolezza, il secondo una perdita che la condanna non può riparare.

Cast di Clangold