Torino – Genoa. Questa sera andrà in onda su Rai 2 Torino – Genoa. La partita è valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia e verrà trasmessa alle 21.15. Il match potrà essere visto anche in diretta streaming sul sito RaiPlay.it disponibile per smart tv, smartphone e tablet.

Torino – Genoa – Ottavi di finale Coppa Italia su Rai 2

Allo stadio olimpico “Grande Torino” questa sera si affrontano Torino e Genoa nella sfida valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Entrambi i team sono reduci da due vittorie in campionato che hanno dato una spinta emotiva non indifferente. Il Genoa ha superato il Sassuolo mentre il Toro ha sconfitto la Roma allo stadio Olimpico. La vincitrice di questa sfida dovrà affrontare la squadra che la spunterà nel faccia a faccia tra Milan e Spal.

La situazione dei Granata

Nella conferenza stampa pre partita, il mister granata, Walter Mazzarri ha considerato la competizione come la “loro Champions League” rinunciando a qualunque ipotesi di turn over. Eccetto le sostituzioni forzate a causa delle indisponibilità di Verdi ed Ansaldi, il resto della formazione dovrebbe essere composto dagli stessi giocatori che hanno sconfitto la Roma. Unico ballottaggio ancora in atto è quello tra Lukic e Meitè.

Torino – Genoa Ottavi di finale Coppa Italia: Turn over in vista per i Rossoblu

Il Genoa, guidato dall’ex granata Nicola, vive una situazione ben diversa. La classifica dei rossoblu è molto preoccupante ed il mister dei grifoni non può rischiare di affaticare i propri titolari. Tra i possibili sostituti in campo oggi, potremmo vedere Mattia Destro, pronto a debuttare con la nuova maglia. La sfida di domenica contro il Verona dell’ex Juric ha scatenato nei giocatori una voglia di aggregazione, che porterà il team ad andare in ritiro dopo la partita di questa sera

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni con cui le due squadre scenderanno in campo, queste sono le ultime notizie.

Questa sera potrebbe tornare titolare al fianco di Belotti, Simone Zazza alla ricerca di riscatto. Nelle file genoane invece, ritrova il proprio posto tra i pali il giovane Radu, protetto dalla difesa titolare della formazione allenata da Nicola, il quale si affida alla coppia Destro-Favilli per scardinare il muro difensivo granata.

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meité, Aina; Berenguer; Zaza, Belotti. All. Walter Mazzarri

GENOA (3-5-2): Radu; Biraschi, Zapata, Criscito; Ghiglione, Schone, Radovanovic, Cassata, Pajac; Destro, Favilli. All. Davide Nicola

Arbitro: Sacchi.

Dove vedere la partita in tv

Torino – Genoa è prevista per questa sera, giovedì 9 gennaio alle 21.15 allo stadio Grande Torino di Torino. La partita, oltre che su Rai 2, viene trasmessa anche su Rai2 HD (canale 502 del digitale terrestre) per la fruizione in alta definizione.