Continuano gli ottavi di andata della UEFA Champions League con le partite del 26 febbraio. Dopo gli incontri di ieri, martedì 25 febbraio, oggi, mercoledì, è il turno della Juventus che gioca a Lione.

Champions League 26 febbraio le partite su Sky Lione – Juventus

Oggi, mercoledì 26 alle ore 21 la Juventus giocherà in trasferta con il Lione (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252).

Le partite delle squadre italiane saranno visibili, oltreché via satellite e via fibra, anche sul digitale terrestre. Inoltre, entrambe le partite delle squadre italiane andranno in onda in diretta anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Tutti i match del turno saranno live. C’è anche Diretta Gol (su Sky Sport Collection e Sky Sport 251), visibile anche agli abbonati al Pacchetto Sport sul digitale terrestre (canale Sky Sport 486).

Per le interviste pre e post partita, appuntamento con Ilaria D’Amico e il suo Champions League Show, in onda anche questa sera, mercoledì su Sky Sport 24. Al suo fianco Alessandro Costacurta e Fabio Capello, Paolo Condò e Leo Di Bello.

Anche questa sera, la serata di Champions League si chiude a mezzanotte con “5X5 Champions League”. Trenta minuti di brevi confronti sui vari argomenti emersi, sempre in compagnia della squadra di “Champions League Show”. Il tutto in diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno.

Per i clienti Sky, tutte le partite in diretta anche tramite l’App Sky Go, per seguire gli eventi live su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea. E per rimanere connessi e costantemente aggiornati, il sito skysport.it e l’App Sky Sport.

Champions League 26 febbraio la programmazione su Sky

Questa la programmazione di mercoledì 26 febbraio in diretta del girone di andata degli ottavi di finale su Sky

ore 21

Diretta Gol

Lione – Juventus Sky Sport Uno (satellite, fibra e digitale terrestre) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

Telecronaca Riccardo Trevisani, commento Daniele Adani, bordocampo Giovanni Guardalà e Alessandro Alciato

Diretta Gol Federico Zancan

Real Madrid-Manchester City

Sky Sport Football (satellite e fibra) e Sky Sport 253 (satellite e fibra)

Telecronaca Paolo Ciarravano

Diretta Gol Andrea Marinozzi

I programmi di copertura

Champions League Show: Ilaria D’Amico, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Leo Di Bello

Alle ore 20 “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Successivamente alle 23 “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Infine, alle 24 “5X5 Champions League” Sky Sport Uno e Sky Sport 24