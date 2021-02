Serie A 23a giornata del Campionato su Sky e Dazn

La 18a giornata di campionato di Serie A è in campo oggi, venerdì 15 gennaio, fino a lunedì 18 gennaio. Come nei turni passati, Sky trasmette in esclusiva live 7 partite su 10 per ogni turno, anche in streaming su NOW TV. Una partita a weekend è trasmessa in 4K HDR con Sky Q satellite.

Per i clienti Sky, le 3 partite a giornata di Serie A di DAZN saranno visibili su DAZN1, canale 209 di Sky, per i clienti che aderiscono all’offerta Sky-DAZN.

Serie A 18a giornata di Campionato partite su Sky e Dazn

Studi e approfondimenti. Si inizia oggi con “Calciomercato – l’Originale” dalle 20, insieme a Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Massimo Ambrosini, Massimo Marianella e Sandro Piccinini.

Sabato, “Sky Calcio Live”, dalle 14, con Marco Cattaneo insieme a Paolo Condò, Matteo Marani e Alessandro Costacurta.

Domenica pomeriggio torna Alessandro Bonan alla guida di “Sky Calcio Show” con Gianluca Di Marzio, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni, dalle 14. A Fabio Caressa e i suoi ospiti i commenti delle partite giocate, nel programma della domenica sera, dalle 22.45, “Sky Calcio Club”. In studio Stefano De Grandis e Dalila Setti, con Beppe Bergomi, Sandro Piccinini, Luca Marchegiani e Alessandro Del Piero (in collegamento). Per l’ultima partita della giornata di Serie A, lunedì appuntamento con “Calciomercato – l’Originale” dalle 20 con

Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Stefano De Grandis, Alessandro Costacurta e Paolo Condò.

Per ogni giornata di campionato, aggiornamenti e news in tempo reale sulla Serie A anche sul sito skysport.it e sull’App Sky Sport. La visione della programmazione della giornata di Serie A è disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming live su NOW TV.

La programmazione della 18a giornata

VENERDÌ 15 GENNAIO

ore 20.45

Lazio-Roma Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; bordocampo Paolo Assogna, Angelo Mangiante e Matteo Petrucci

SABATO 16 GENNAIO

ore 15

Bologna-Verona Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Andrea Marinozzi; commento Giancarlo Marocchi; bordocampo Vanessa Leonardi

ore 18

Torino-Spezia Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Luca Pellegrini; bordocampo Paolo Aghemo

DOMENICA 17 GENNAIO

ore 15

Crotone-Benevento Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Geri De Rosa; commento Renato Zaccarelli; bordocampo Bruno Palermo

ore 18

Atalanta-Genoa Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Nando Orsi; bordocampo Massimiliano Nebuloni

ore 20.45

Inter-Juventus Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Alessandro Alciato, Andrea Paventi e Giovani Guardalà

LUNEDÌ 18 GENNAIO

ore 20.45

Cagliari-Milan Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

telecronaca Federico Zancan; commento Daniele Adani; bordocampo Peppe Di Stefano

La Programmazione Dazn della 18a giornata di Serie A

SABATO 16 GENNAIO

ore 20.45

Sampdoria-Udinese DAZN1 (canale 209)

DOMENICA 17 GENNAIO

ore 12.30

Napoli-Fiorentina DAZN1 (canale 209)