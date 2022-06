Wimbledon 2022 programmazione tv: la competizione sarà visibile integralmente su Sky

Condividi su

Da lunedì 27 giugno inizia l’edizione 2022 di Wimbledon. La competizione tennistica, tra le più attese a livello internazionale, sarà trasmessa su Sky. L’emittente garantirà ai propri abbonati una copertura totale dell’evento. Inoltre, per l’occasione, Sky ha preparato una programmazione tv dedicata.

Wimbledon 2022, il calendario

Wimbledon 2022 sarà il terzo grande slam dell’anno. In partenza il 27 giugno, la competizione terminerà domenica 10 luglio, quando dalle ore 15:00 si disputerà la finale del singolare maschile. Sky, come già detto, trasmetterà tutti i match e lo farà attraverso Sky Sport Tennis (canale 205). Gli incontri saranno visibili anche su Sky Sport Uno (canale 201). Inoltre, i canali 251 e successivi saranno trasformati, per l’occasione, in Sky Wimbledon. Tali reti garantiranno la trasmissione dei match quando si disputeranno in contemporanea tra loro.

Ogni giorno i tennisti si alterneranno sull’erba di Wimbledon a partire dalle ore 12:00 e fino alle ore 22:00. Su Sky Sport Uno, dalle ore 14:00 alle ore 14:30, andrà in onda uno studio in cui si analizzeranno i match che si giocheranno successivamente. Dalle 22:00 alle 22:30, invece, ci sarà spazio in palinsesto per un ulteriore studio durante il quale saranno commentati i risultati del giorno.

Wimbledon 2022, su Sky Sport Tennis un palinsesto dedicato

Ma con l’inizio di Wimbledon 2022 sul canale Sky Sport Tennis sarà creato un vero e proprio palinsesto dedicato. Nella mattinata, prima dell’inizio delle partite, ci sarà l’appuntamento con Wimbledon History Remix. Nel programma saranno mostrati i momenti migliori nella storia del torneo.

Immancabile sarà l’appuntamento con Wimbledon Story, nel quale saranno trasmessi integralmente alcuni dei migliori match giocati nelle ultime edizioni della competizione. Tra questi sarà mandato in onda anche la finale dello scorso anno, nella quale si sono contrapposti Matteo Berrettini e Nole Djokovic. Tra i programmi presenti in palinsesto, infine, ci sarà The Insider Wimbledon. Lo show, in onda dall’All England Lawn Tennis Club, sarà condotto da Stefano Meloccaro e avrà nel cast fisso Paolo Lorenzi e Filippo Volandri.

La programmazione tv in chiaro

Per quanto riguarda la tv in chiaro, Wimbledon 2022 non avrà molto spazio. Al momento, salvo ulteriori cambi di palinsesto, l’unica rete non a pagamento coinvolta sarà SuperTennis. Qui, tutti i giorni dalle ore 21:00, sarà proposta la differita integrale del match più emozionante della giornata. Tale incontro sarà mandato in onda anche nella mattinata seguente, a partire dalle ore 08:00.

Su TV8, al momento, non risulta la messa in onda di nessun incontro. Tuttavia non è da escludere che la rete del digitale terrestre possa trasmettere quantomeno le due finali, come d’altronde è già accaduto in passato. Per quanto riguarda la visione in streaming, la copertura sarà garantita da Sky Go e da Now TV.