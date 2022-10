Formula 1 GP Giappone, tutti gli appuntamenti e gli orari tv: la diretta è una esclusiva Sky, su TV8 differita

Condividi su

Da venerdì 7 ottobre parte il GP di Giappone di Formula 1. Tutti gli appuntamenti del fine settimana si corrono presso il prestigioso Circuito di Suzuka. Quello in terra nipponica è il quintultimo impegno presente in calendario in questa stagione.

Formula 1 GP Giappone, le prove libere del venerdì

Il GP di Giappone di Formula 1 potrebbe essere fondamentale per tutto il Mondiale. Il leader Max Verstappen, pilota della Red Bull, potrebbe di fatto chiudere i discorsi relativi alla classifica generale. Qualora ottenesse sette punti in più di Charles Leclerc, infatti, sarebbe matematicamente campione del Mondo.

Il GP di Giappone di Formula 1, come detto, parte venerdì 7 ottobre. A causa del fuso orario, le varie sessioni si disputano a orari inconsueti per la programmazione abituale italiana. La prima prova libera avviene alle ore 05:00 di mattina. Tre ore più tardi, invece, le monoposto scendono in pista per la seconda libera. Entrambe sono trasmesse in diretta e in esclusiva solo su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport 4K (213). Il commento è di Carlo Vanzini e Roberto Chinchero.

Formula 1 GP Giappone, le qualifiche del sabato

Sabato 8 ottobre continua il GP del Giappone di Formula 1. A partire dalle ore 05:00 si disputa la terza e ultime prova libera del week end. Anche in questo caso, la visione è appannaggio dei soli abbonati a Sky. Sull’emittente satellitare, infatti, la sessione è nei palinsesti di Sky Sport Uno, Sky Sport Formula 1 e Sky Sport 4K. Ai già citati Vanzini e Chinchero, si unisce alla cabina di commento anche l’ex pilota Marc Genè.

I tre raccontano, poi, l’importante appuntamento con le qualifiche. Quest’ultima è determinante per tutto il week end, in quanto serve a determinare la griglia di partenza per la gara della domenica. L’evento è in programma sui canali 201, 207 e 213 di Sky. Inoltre, le qualifiche sono trasmesse in chiaro e in differita sul digitale terrestre. Il canale di riferimento è TV8, che ha la sessione nei propri palinsesti dalle 16:30.

La gara

Il GP di Giappone di Formula 1 termina domenica 9 ottobre. In tale data, infatti, si disputa la gara, ovvero il momento clou dell’intero fine settimana. I semafori, a tal proposito, divengono verdi a partire dalle 07:00. La diretta è una esclusiva di Sky Sport Uno, Sky Sport Formula 1 e Sky Sport 4K. In chiaro, la gara è trasmessa su TV8 in differita dalle ore 16:00. Il commento, su entrambe le emittenti, è di Vanzini, Genè e Chinchero. Previsti gli interventi di Matteo Bobbi. Gli approfondimenti pre e post gara, infine, sono condotti da Federica Masolin e da Davide Valsecchi.