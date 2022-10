Domenica Dribbling 16 ottobre, debutta su Rai 2 la nuova trasmissione dedicata allo sport

Condividi su

Rai 2, in questa stagione televisiva, è probabilmente la rete che ha nel proprio palinsesto il maggior numero di novità. Queste coinvolgono anche il mondo dello sport: da domenica 16 ottobre, infatti, debutta la nuova trasmissione intitolata Domenica Dribbling.

Domenica Dribbling 16 ottobre, il programma va in onda per due ore, dalle 16:00 alle 18:00

Domenica Dribbling, al debutto il 16 ottobre, è fruibile in diretta e in streaming dal portale gratuito di Rai Play. Il titolo è in programmazione ogni domenica a partire dalle ore 16:00 e ha una durata di circa due ore. Dalle 18:00 prende poi la linea il confermato 90° Minuto, condotto da Marco Lollobrigida. Questo, dunque, è il palinsesto pomeridiano sportivo della Rai per tutta la prossima stagione.

L’obiettivo di Domenica Dribbling è chiaro: raccontare a 360° gradi il mondo dello sport italiano e internazionale. A causa della collocazione in palinsesto è quasi inevitabile che si parli di calcio. Nella prima parte di trasmissione, infatti, si disputano ancora alcune partite di Serie A. Tuttavia, nel format si analizzano altre discipline sportive. Tra queste, senza dubbio, ci sono il tennis e la pallavolo, che nelle ultime settimane ha trovato molto spazio nella TV di Stato grazie ai Mondiali (di cui l’Italia è assoluta protagonista).

I conduttori e il cast del programma

Domenica Dribbling, in partenza domenica 16 ottobre, è suddiviso in due parti. La prima è dalle 16:00 alle 17:00. In questo spazio i conduttori sono Simona Rolandi e Tommaso Mecarozzi. La giornalista, per anni, ha guidato il programma Dribbling ed è una esperta di pallavolo. Mecarozzi, oltre che conduttore (nel suo curriculum figura ancora una volta Dribbling), da decenni commenta le competizioni di nuoto.

La seconda ora di show, invece, è guidata da Paola Ferrari. La giornalista è da decenni il volto dello sport Rai, specie per quanto riguarda il calcio. Al suo fianco Adriano Panatta, ex campione di tennis. Al loro fianco gli esperti Gianfranco Teotino e Giorgio Terruzzi.

Domenica Dribbling 16 ottobre, la trasmissione si interrompe a novembre a causa dei Mondiali di Calcio

Domenica Dribbling, in partenza domenica 16 ottobre su Rai 2, ha un primo ciclo di puntate inedite abbastanza ristretto. La trasmissione, infatti, si interromperà domenica 13 novembre, ovvero l’ultimo week end prima dell’inizio dei Mondiali di calcio in Qatar. I conduttori torneranno al timone dello show a partire da domenica 8 gennaio, quando riparte anche la Serie A.

Di recente, Paola Ferrari ha rilasciato una intervista a La Repubblica in cui ha commentato il debutto a Domenica Dribbling: “È un esperimento, nato dalla voglia di fare qualcosa di innovativo e di raccontare lo sport in modo differente. Spero che il pubblica possa divertirsi. Conosco Panatta da 30 anni, ma è la prima volta che lavoriamo insieme e sono molto felice”.