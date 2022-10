Serie A undicesima giornata, la programmazione tv: Fiorentina-Inter trasmessa su Sky

Condividi su

Venerdì 21 ottobre prende il via l’undicesima giornata di Serie A. Tutte e dieci le partite del turno del massimo campionato di calcio sono trasmesse in diretta e in esclusiva su DAZN. Su Sky è garantita la visione in co – esclusiva di tre impegni.

Serie A undicesima giornata, si parte venerdì

L’undicesima giornata di Serie A inizia, come già detto, il 21 ottobre. In tale data, a partire dalle ore 20:45, si disputa l’anticipo tra la Juventus e l’Empoli. L’evento dello Juventus Stadium è visibile in diretta solo su DAZN.

Sulla stessa emittente è garantita la messa in onda delle tre sfide di sabato 22 ottobre. La prima è in programma alle 15:00, quando la Salernitana è opposta allo Spezia. Dalle 18:00 il Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani si reca a San Siro per sfidare il Milan. Alle 20:45, infine, dal Franchi di Firenze la Fiorentina affronta l’Inter. Quest’ultimo appuntamento è nei palinsesti anche di Sky, in particolare di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251.

Gli impegni della domenica

L’undicesima giornata di Serie A prosegue domenica 23 ottobre. Alle 12:30 si incontrano Udinese e Torino e la visione del match è garantita agli abbonati DAZN e Sky. Sulla piattaforma satellitare, in particolare, è in programmazione su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. La giornata domenicale continua alle 15:00 con Bologna-Lecce, seguita alle 18:00 da Atalanta-Lazio. Il posticipo serale delle 20:45, infine, oppone la Roma di José Mourinho e la capolista Napoli di Luciano Spalletti. Tutte le sfide sono trasmesse solo su DAZN.

Le ultime due partite dell’undicesima giornata di Serie A sono in calendario lunedì 24 ottobre. Alle 18:30 la Cremonese accoglie la Sampdoria e tale appuntamento è una esclusiva della sola DAZN. Il posticipo delle 20:45 è quello tra il Sassuolo e l’Hellas Verona e il match è visibile anche su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Le emittenti televisive coinvolte hanno comunicato i nomi dei telecronisti previsti per l’undicesima giornata di Serie A. Per ciò che concerne Sky, Fiorentina-Inter è commentata da Marinozzi-Marchegiani. Udinese-Torino e Sassuolo-Hellas Verona sono raccontate da Gentile-Minotti e Nucera-Marocchi.

Su DAZN, l’undicesima giornata di Serie A inizia con Juventus-Empoli, che ha le voci di Mancini-Parolo. Salernitana-Spezia e Milan-Monza hanno in cabina di commento Zanon-Bazzani e Borghi-Marcolin. Fiorentina-Inter ha come telecronisti Testoni-Tiribocchi. Udinese-Torino e Bologna-Lecce sono commentate da Calogero-Budel e Mastroianni-Peluso. Atalanta-Lazio e Roma-Napoli, invece, sono raccontate da Buscaglia-Giaccherini e Pardo-Ambrosini. Infine, Cremonese-Sampdoria e Sassuolo-Hellas Verona hanno le voci di Giustiniani-Gobbi e Santi-Pasqual.