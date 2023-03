Champions League 14 15 marzo, le partite e la programmazione tv: Porto – Inter in onda su Canale 5

Condividi su

Con il GP del Bahrain parte la nuova stagione di Formula 1. Un mondiale, il prossimo, che promette di essere molto emozionante: Ferrari e Mercedes, infatti, hanno già dichiarato di voler interrompere il dominio Red Bull, che con Max Verstappen ha trionfato nelle ultime due competizioni.

Come di consueto, il GP di Bahrain della Formula 1 è partito nella giornata di venerdì 2 marzo, quando si sono svolte le prime due prove libere. Nel podio di quella delle 12:30 spiccano, in primis, le Red Bull. La scuderia ha posizionato i propri atleti al primo e al terzo posto, rispettivamente con Sergio Perez e Max Verstappen. In mezzo, in seconda posizione, Fernando Alonso della Aston Martin. I tre, seppur con un ordine diverso, occupano anche il vertice della seconda libera. In questo caso, però, domina Alonso, seguito al secondo e terzo posto da Verstappen e da Perez.

Le qualifiche del sabato

Il GP del Bahrain di Formula 1 prosegue sabato 4 marzo. Dalle 12:00 si disputa la terza e ultima libera, fruibile in diretta e in esclusiva solo su Sky. L’emittente satellitare la ha nei palinsesti di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport 4K (213). Il commento è del trio Carlo Vanzini, Marc Genè e Roberto Chinchero.

Il calendario va avanti con le qualifiche delle 16:00. In tale occasione i piloti scendono in pista con l’obiettivo di ottenere il miglior tempo possibile. Il più veloce conquista il diritto di partire in pole position nella gara del giorno successivo. L’appuntamento è visibile in live solo su Sky Sport Uno, Sky Sport Formula 1 e Sky Sport 4K.

Le qualifiche di Formula 1 del GP del Barhain sono trasmesse anche in chiaro. Il canale di riferimento, così come accaduto già la scorsa stagione, è TV8. Qui, però, è in onda in differita dalle 21:00. In ambo le emittenti la telecronaca è di Marc Genè e Carlo Vanzini.

Formula 1 GP Bahrain, la gara della domenica

L’evento clou del fine settimana di Formula 1 del GP di Bahrain è in programma domenica 5 marzo. I semafori del via divengono verdi alle 16:00 e la diretta è curata dalla redazione sportiva di Sky, che l’ha nei palinsesti di Sky Sport Uno, Sky Sport Formula 1 e Sky Sport 4K. Su TV8, così come per le qualifiche, il gran premio è in differita dalle 21:00. Il racconto è a cura dei già citati Vanzini e Genè, ai quali si aggiungono gli interventi tecnici di Roberto Chinchero e Matteo Bobbi.