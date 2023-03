Serie A 27° giornata, la programmazione tv: Inter-Juventus e Lazio-Roma solo su DAZN

Condividi su

Martedì 14 e mercoledì 15 marzo si disputano le partite valevoli per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Come di consueto, gli appuntamenti sono trasmessi su Sky Sport, Amazon Prime Video e Mediaset.

Champions League 14 15 marzo, Porto – Inter visibile in chiaro su Canale 5

I due giorni di Champions League iniziano, come già detto, il 14 marzo. In tale data scende in campo la prima squadra italiana, ovvero l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, forti della vittoria per 1 a 0 dell’andata, cercano i quarti di finale in quel dell’Estadio do Dragao contro il Porto. L’appuntamento è l’unico ad essere visibile in chiaro su Canale 5, con fischio di inizio previsto per le 21:00.

Il commento è di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. A seguire, sempre sulla rete ammiraglia del Biscione, è in onda un ricco post – partita condotto da Alberto Brandi. Con lui, in studio, vari esperti ed opinionisti, tra cui Sandro Sabatini, Graziano Cesari, Massimo Mauro e Christian Panucci.

Ma Porto – Inter di Champions League del 14 marzo è trasmessa anche su Sky. Qui, in particolare, è nei palinsesti di Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Il commento è a cura di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Manchester City – Lipsia

Martedì 14 marzo si disputa un altro importante incontro di Champions League. A partire dalle ore 21:00, infatti, il Manchester City di Pep Guardiola ospita all’Etihad Stadium i tedeschi del Lipsia. La sfida è visibile a pagamento su Mediaset Infinity, dove ha le voci di Massimo Callegari e Giancarlo Camolese. City – Lipsia, poi, è anche in programmazione su Sky Sport Football (203) e Sky Sport 253. Sull’emittente satellitare il telecronista è Paolo Ciarravano.

Champions League 14 15 marzo, le partite del mercoledì

Gli ottavi di finale di Champions League si concludono mercoledì 15 marzo. Alle 21:00, infatti, inizia il tanto atteso appuntamento tra il Real Madrid e il Liverpool. La partita dell’andata è stata vinta dai Blancos, capaci di imporsi con il punteggio di 5 a 2. Gli inglesi, per sperare nel superamento del turno, devono fare l’impresa. Anche in questo caso Real Madrid – Liverpool è trasmesso sia su Mediaset Infinity che su Sky.

Sulla piattaforma del Biscione è raccontata da Massimo Callegari e Giancarlo Camolese. Il post – partita, invece, è guidato da Benedetta Radaelli e ha come ospiti Stefano Sorrentino, Mino Taveri, Mauro Bergonzi e Fabrizio Ravanelli. Sull’emittente satellitare, invece, e fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Il commentatore è Davide Polizzi.

Infine, il 15 marzo scende in campo per la Champions League il Napoli. Il team di Luciano Spalletti, presso lo Stadio Diego Armando Maradona, cerca di difendere la vittoria dell’andata per 2 a 0 contro l’Eintracht Francoforte. Il match è una esclusiva di Amazon Prime Video e ha in cabina di commento Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.